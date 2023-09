Patriots evitam início de 0-3 e estendem sequência de vitórias sobre Jets para 15 consecutivas

Mac Jones lançou um passe para touchdown, Matt Judon teve um safety tardio e o Patriotas da Nova Inglaterra estendeu sua seqüência de vitórias ao longo do Jatos de Nova York a 15 jogos com uma vitória feia por 15-10 em um domingo chuvoso. Bill BelichickO time do time evitou seu primeiro 0-3 como titular desde a primeira temporada do técnico na Nova Inglaterra em 2000, ao mesmo tempo em que continuava com o domínio do time sobre seus AFC Leste rivais.

Zach Wilson fez sua segunda partida no lugar do lesionado Aaron Rodgersmas não conseguiu produzir muito além de um lance sólido no quarto período que colocou os Jets (1-2) de volta ao jogo.

Nick Bawden coroou uma corrida de 13 jogadas e 87 jardas dos Jets com um touchdown de 1 jarda no meio para fazer 13-10 faltando 5:24 para o fim.

Wilson acertou 7 em 10 na corrida e os Jets foram ajudados por uma penalidade de interferência de passe em Myles Bryant em um lance para Randall Cobb no terceiro para o gol do 9 – colocando a bola no 1 e preparando o TD de Bawden.

Depois de uma parada defensiva, os Jets enfrentaram a terceira para 10 de suas próprias 10 e Wilson correu para uma primeira descida – mas foi apagada por uma penalidade de retenção do guarda Joe Tippmann. Judon derrubou Wilson na jogada seguinte para fazer 15-10.

Os Jets tiveram uma derrota na reta final contra os Patriots

Os Jets recuperaram a bola faltando 1:43 para o fim – mas novamente não conseguiram converter. Na quarta para 10, Wilson lançou um passe de 1 jarda para Tyler Conklinvirando a bola nas descidas – e fazendo com que os torcedores restantes dos Jets encharcados de chuva no MetLife Stadium vaiassem.

Nova York teve mais uma chance faltando 16 segundos para o final. Wilson conectado com Garrett Wilson para um ganho de 29 jardas para colocar a bola no Jets 46. Zach Wilson então lançou uma Hail Mary que alcançou a end zone e quicou algumas vezes – antes de cair logo além das mãos de Cobb em mergulho.

Houve muitos escorregões no início, resultado de fortes chuvas que atingiram a área e fizeram com que parte da pintura dos logotipos dos Jets nas end zones ficasse manchada com pegadas de jogadores que trabalhavam nos aquecimentos antes do jogo. Nova York nunca conseguiu se firmar.

A vitória sobre os Jets igualou a marca dos Patriots de maior número de vitórias consecutivas sobre um adversário. Nova Inglaterra venceu Búfalo 15 vezes consecutivas de 2003 a 2010.

Pharoah Brown marca TD de 58 jardas

Chade Ryland coroou a primeira série ofensiva dos Patriots com um field goal de 48 jardas para uma vantagem de 3-0. Ryland perdeu outra tentativa de 48 jardas no início do segundo quarto.

Na próxima posse de bola da Nova Inglaterra, Jones lançou um passe para baixo do campo para um campo aberto Faraó Marromque avançou para o campo para um touchdown de 58 jardas que colocou os Patriots à frente por 10-0 faltando 11:38 para o fim do primeiro tempo.

Greg Zuerleinque perdeu o jogo da semana passada devido a uma lesão na virilha, colocou os Jets no placar com um field goal de 52 jardas faltando 1:21 para o fim do intervalo.

Os Patriots tentaram aumentar sua vantagem pouco antes do intervalo, mas Ryland foi curto e largo para a esquerda em uma tentativa de 57 jardas após um snap alto. Mas Ryland se recuperou ao acertar uma jarda de 51 jardas na primeira tacada do New England no segundo tempo.

Jones terminou 15 de 29 para 201 jardas. Ezequiel Elliott correu 80 jardas em 16 corridas, e Rhamondre Stevenson teve 59 jardas em 19 corridas.

Zach Wilson continua lutando

Zach Wilson acertou 18 de 36 para 157 jardas para os Jets, que acertou 2 de 14 na terceira descida depois de fazer 1 de 10 na semana passada nessas situações em Dallas.

Com Jets left tackle Duane Brown na reserva lesionada com uma lesão no quadril, os Jets mudaram Mekhi Becton do tackle direito para o lado esquerdo.

Iniciando guarda direita Alijah Vera-Tucker mudou para o right tackle e Tippmann fez seu primeiro NFL comece na guarda direita.

Guarda esquerdo Laken Tomlinson e centro Connor McGovern permaneceram em seus lugares habituais.

LESÕES

Patriotas:DL Daniel Ekuale (cotovelo) e DL Daquele Godchaux (tornozelo) saiu no primeiro tempo e não voltou.

A SEGUIR

Patriotas: Dirigir a Dallas para assumir o Vaqueiros próximo domingo.

Jatos: Hospede o Chefes de Kansas City próximo domingo à noite.