Patrus Transportes ABRE VAGAS em QUATRO ESTADOS

A Patrus Transportes, transportadora de carga fracionada que inova a cada dia e cumpre o que promete, oferecendo os melhores caminhos ao seus clientes, está contratando em diversos estados do país. Isto é, antes de falar mais sobre a empresa, veja quais são os postos de trabalho disponíveis:

Analista de Atendimento Júnior – Guarulhos – SP – Atendimento;

Auxiliar Operacional – Montes Claros – MG – Produção;

Auxiliar de Transportes – Passos – MG – Transporte;

Auxiliar de Transportes – Novo Hamburgo – RS – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Motorista de Coleta e Entrega – Contagem – MG – Rotas;

Auxiliar de Transporte – Coronel Fabriciano – MG – Logística;

Conferente – Patos de Minas – MG – Logística;

Conferente – Blumenau – SC – Logística;

Ajudante de Carga e Descarga – Contagem – MG – Efetivo;

Líder Operacional – Coronel Fabriciano – MG – Transporte;

Auxiliar de Transportes – Novo Hamburgo – RS – Transporte;

Analista de Business Intelligence Sr. – Contagem – MG – Transporte;

Executivo (a) Comercial – Pouso Alegre – MG – Transporte;

Executivo (a) Comercial – Hortolândia – SP – Venda Externa.

Mais sobre a Patrus Transportes

Falando um pouco mais sobre a Patrus Transportes, podemos ressaltar que a companhia conta com mais de 85 unidades pelo Sul, Sudeste, Bahia, Sergipe e Ceará.

Um negócio que começou pequeno e se tornou uma das transportadoras que mais investem em tecnologia no Brasil, com atuação com foco em ESG (Environmental, Social e Governance), e que conquistou a confiança de grandes clientes que representam as principais indústrias, e-commerces, marketplaces e distribuidores nacionais e internacionais, de diversos mercados de atuação.

Por fim, realiza desde a coleta na fábrica ou CD, o tracking da carga, e a entrega nas lojas, pontos de venda, distribuidores e endereços residenciais. Oferece parceria total com os melhores resultados.

Como enviar o seu currículo?

Bom, agora que as vagas da Patrus Transportes já vieram à tona, você só precisa clicar neste link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



