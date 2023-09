Paul Felder confirma que está de volta à piscina da USADA, mas ‘não tenho ideia’ se haverá mais uma luta

Paul Felder empolgou a comunidade do MMA com a possibilidade de mais uma luta no UFC e, embora tenha dado um passo importante nesse sentido, Felder diz que nenhuma decisão oficial foi tomada.

“Eu não faço ideia [if I’m fighting]”, disse Felder no programa pré-luta do UFC Paris. “Eu rolei com Michael [Chiesa this week]. Juro por Deus – sei que explodiu nas redes sociais – mas voltei a treinar, estou curtindo o MMA de novo.

“Para todas as pessoas que pensam que preciso dos dois [hips replaced], Eu tenho problemas nos quadris, não há segredo sobre isso. Tenho problemas nos quadris há anos. Mas estou de volta ao grupo de testes da USADA. É exatamente onde estou, mas é isso.”

Felder estava pensando em se aposentar após uma derrota por decisão para Dan Hooker no UFC Auckland em fevereiro de 2020, mas voltou nove meses depois para intervir em curto prazo para lutar contra Rafael dos Anjos na luta principal do UFC Vegas. 14, onde perdeu sua segunda decisão dividida consecutiva.

“The Irish Dragon” acabou anunciando sua aposentadoria na transmissão do UFC Vegas 27 em maio de 2021, citando que a centelha para competir no octógono “simplesmente não existia mais”. No entanto, após a luta principal do UFC Cingapura entre Max Holloway e The Korean Zombie – que anunciou que sua carreira no MMA havia acabado após uma derrota por nocaute no terceiro round para Holloway – Felder disse que o desempenho de Zombie inspirou um possível retorno.

Quanto à sua decisão de voltar aos testes da USADA, não é uma confirmação de que outra luta acontecerá, mas Felder certamente está mantendo suas opções em aberto.

“Eu fiz isso apenas no caso [I do end up fighting again]”, disse Felder. “Estou ficando velho, e pode haver alguns caras velhos por aí que vão querer tirar o pó daqui a seis meses. Fora isso, não tenho ideia. Estou gostando de treinar, quero ajudar o Michael, quero muito voltar para a academia da Filadélfia também e começar a subir no tatame com esses caras. Eu realmente senti falta disso.

“Ainda estou praticando triatlos, então não se engane.”