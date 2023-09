Paul Wall oferece churrasqueiras vitalícias gratuitas para Drake e diz que barba grisalha tem um visual “apropriado para a idade”

Paul nos diz que é hereditário – seu avô era totalmente grisalho quando adolescente e Paul até se lembra Nelly dar Todos apontando cepas de sal e pimenta no set de filmagem do vídeo de 2005 para “Grillz”, quando ele tinha 20 e poucos anos. Agora ele tem 42 anos e está orgulhoso de sua aparência.

A aparência madura de Paul não prejudicou sua reputação junto à geração mais jovem… ele é apresentou é uma das músicas mais quentes do ano em Aquele AT mexicano “Johnny Dang” e Drake acabei de gritar para ele na frente de milhares de pessoas durante a data da turnê “It’s All a Blur” em Houston !!!

Espere ver muito do Sr. O que faz no resto do ano. Ele nos contou que seu próximo álbum, “The Great Wall”, será lançado em 1º de dezembro, e ele também tem uma colaboração com Paul Masson Brandy em andamento.