Pauly Shore ainda está tentando convencer Richard Simmons a embarcar no filme biográfico

Pauly Costa está determinado a conseguir Richard Simmons está de acordo com seus planos de produzir e estrelar um filme biográfico… e ele tem um novo plano para atrair o recluso guru do fitness.

Pauly se juntou a nós na segunda-feira no “TMZ Live” e nos disse que quer chamar o diretor do Elton John filme biográfico, “Rocketman” envolvido … para que eles possam trazer algo real para Richard e apelar ao seu coração.

Richard está fora dos olhos do público há anos … e no verão passado o TMZ lançou “TMZ Investigates: What Really Happened to Richard Simmons” na FOX e no Hulu, o que atraiu uma grande resposta e levou Richard a postar uma mensagem rara para seus fãs.