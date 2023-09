Pauly Shore busca um grande retorno em Hollywood com o papel que ele “destinava a desempenhar”

Pauly Costa, que ficou famoso pelo “Encino Man” e “Bio-Dome”filmes, almeja um lugar na lista de indicações ao Oscar ao assumir o papel de lendária personalidade do fitness Richard Simmons.

Shore, que foi aparentemente transparente com os fãs, falou sobre o relacionamento que vem cultivando com o lendário treinador e está investigando “tentando fazer isso acontecer”.

Pauly Shore acha que está pronto para o papel de sua vida

O ator de ‘Jury Duty’ compartilhou uma mensagem em Facebook e Instagram alegando que “notei todas as reações ao interpretar Richard Simmons em uma nova cinebiografia. Então entrei em contato com ele: estamos brincando de etiqueta telefônica (sim, ele ainda tem um telefone). Estou tentando fazer isso aconteceu com vocês.”

Paulie pediu aos fãs que mantivessem o bom humor e fossem otimistas para tentar fazer barulho com os grandes produtores “Acesse Hulu, Amazon, Disney, HBO e todos os grandes produtores“.

“Eu definitivamente posso me transformar nesse cara”, ele elaborou “Vejo você no Oscar 2025.”

Ao falar com a Page Six, ele disse que “Os diretores e produtores são os que têm a visão. Alguém dirá: ‘Quer saber, vamos fazer algo que você não esperaria – colocaremos Pauly nesta função que ninguém esperaria'”, acrescentou. “Eu sei que vou receber essa ligação e ter essa oportunidade. É disso que se trata

A personalidade magnética de Richard Simmons o manteve no ar por anos

Simmons ficou famoso na década de 1980 por ser o apresentador de “O programa de Richard Simmons,“um programa de TV que motivava os telespectadores a seguir uma vida de saúde e boa forma com um quantidade impressionante de energia e bons votos para todos.

No entanto, desde 2014, Simmons permaneceu longe dos holofotes e o TMZ começou a produzir um documentário chamado “O que aconteceu com Richard Simmons“Isso deixou os fãs preocupados, no entanto, seu assessor rejeitou qualquer motivo de preocupação ao fazer uma declaração pública.

A declaração escrita por seu publicitário Tom Estey dizia “Richard é eternamente grato pela contínua demonstração de amor e gratidão que recebeu de todo o mundo. Ele está feliz, saudável e vivendo a vida que escolheu viver.”