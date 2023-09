Peers Consulting OFERECE EMPREGOS presenciais e remotos

A Peers Consulting, empresa que é uma das consultorias que mais cresce no país, está contratando novos colaboradores no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa que oferece a compreensão dos desafios de agora com disposição para conquistar o próximo passo na jornada de transformação, confira a lista de vagas disponíveis:

Analista de Modelagem de Dados – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Arquiteto de Soluções – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP e Híbrido – Banco de Talentos – Digital;

Consultor Cloud – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Consultor de Tecnologia Sênior – Aplicações – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Data Architect (Arquiteto de Dados) – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Data Engineer (Engenheiro de Dados) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Data Scientist – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Strategy – Sr Consultant – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Peers

Sobre a Peers, podemos frisar que, atuando no mercado desde 2012, é uma consultoria brasileira de negócios & tecnologia com foco em estratégia de curto e médio prazo, análise e desenho de soluções, planejamento e implantação com potencialização digital.

Oferece consultoria personalizada na realização de projetos que buscam resultados que gerem impacto positivo, aumento de produtividade, redução de custos e aumento da eficiência da sua operação.

Com ampla experiência em projetos junto a empresas líderes em seus segmentos e outras recém adquiridas pelos maiores fundos de private equity atuantes no Brasil, atua em praticamente todos os segmentos de mercado.

Como se inscrever?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Gostou das vagas em questão? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!