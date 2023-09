Pela primeira vez em Penedo, prefeitura realiza PSS para direção das escolas da Semed

A gestão das unidades de ensino e das creches da Prefeitura de Penedo será definida por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), medida inovadora e inédita lançada pelo governo Ronaldo Lopes/João Lucas.

De acordo com as regras do edital disponível no link abaixo da notícia, as inscrições serão abertas a partir da próxima segunda-feira, 02, encerrando no dia 11 de outubro.

O mesmo prazo também é válido para a entrega de títulos exigidos para a candidatura dos docentes efetivos da Secretaria Municipal de Educação, com entrega dos documentos na sede da Semed Penedo.

Além da qualificação profissional, o Processo Seletivo prevê ainda a realização de prova objetiva no dia 22 de outubro, na Escola Municipal Santa Luzia.

As vagas de diretor e diretor adjunto estão dispostas em lista anexa ao edital. Nas unidades escolares que não apresentarem inscrições, outros candidatos aprovados serão direcionados às respectivas vagas do PSS que terá validade de dois anos, contados a partir da data de posse, com direito a recondução por igual período.

EDITAL PSS DIRETOR – PENEDO-AL-1

ERRATA EDITAL PSS SEMED GESTÃO ESCOLAR