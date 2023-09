Penedo Inclusiva: Participação dos pais é fundamental para evolução dos estudantes especiais, alertam criadores do Cognvox

Pais e responsáveis por estudantes neurodivergentes ou com alguma deficiência cognitiva que estudam em escola da Prefeitura de Penedo participaram nesta quinta-feira, 31, de reunião com representantes da Cognvox, plataforma tecnológica inserida na Educação Especial em julho, ação do governo Ronaldo Lopes/João Lucas.

A especialidade tem mais de 300 alunos e alunas matriculados em 2023 na rede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), pasta que está sendo procurada por famílias que sabem da qualidade do trabalho e tentam uma reserva para o ano letivo 2024, conforme informa a Coordenadora da Educação Especial, Isabel Neri Trajano.

Os avanços gerados por meio do Programa Penedo Inclusiva têm o reforço da política pública criada por Fabiana Wanderley e Carlos Moreira, pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) que alertaram pais e responsáveis sobre a importância da interação com assistentes, professores e gestores da Cognvox.

Um dos pontos abordados na reunião realizada na Escola Municipal Santa Luzia diz respeito às teleconsultas dos psicólogos com pais ou responsáveis por estudantes, contato indispensável para o acompanhamento individualizado proporcionado no Penedo Inclusiva.

Carlos Moreira também frisou a necessidade das respostas dos pais às solicitações de informações do programa e o acompanhamento dos pareceres dos psicólogos, análise de fácil interpretação emitida a cada dois meses sobre a criança/adolescente assistida.

O envolvimento direto dos pais ou responsáveis é imprescindível para a identificação de potenciais ainda desconhecidos dos estudantes e também para o enfrentamento aos preconceitos que prejudicam a socialização dos neurodivergentes.

O encontro também mostrou aos pais como utilizar a plataforma Cognvox, disponível na web e no tablet que todo estudante/família tem acesso, página de fácil navegação.

E para quem não pode comparecer à reunião, a orientação da Semed é procurar os assistentes do Programa Penedo Inclusiva/Cognvox que fazem o acompanhamento dos estudantes.

SECOM PMP