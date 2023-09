Penedo se despede do radialista Lula Costa

Foi com muita tristeza e comoção que o penedenses receberam na manhã de hoje, 13 de setembro, a triste notícia do falecimento do radialista Lula Costa.

Lula, que tinha 62 anos, estava enfrentando um duro tratamento de hemodiálise e também estava com problemas no coração, o que fez com que se agravasse ainda mais a sua saúde e acabou não resistindo.

O radialista de temperamento forte, mas muito querido pelos penedenses, trabalhou em todas as emissoras de rádio da cidade de Penedo. Com sua voz rouca, inconfundível, Lula se consagrou com seu programa SOM DA TERRA, logo nas primeiras horas da manhã. Ele também era um amante do esporte, onde também possuía um programa sobre, e tinha uma paixão enorme pelo Sport Club Penedense.

O site Boa Informação lamenta a perda desse grande comunicador e, ao mesmo tempo se solidariza com familiares e amigos do radialista.

O velório acontece na Funerária Santa Luzia, e o sepultamento está marcado para às 15h desta quinta-feira, 14 de setembro.