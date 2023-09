Penedo sedia 2º Encontro da Associação das Previdências Próprias de Alagoas

Penedo é uma cidade pronta para sediar eventos de todos os tipos e porte, com estrutura hoteleira, serviços e espaços apropriados para receber visitantes.

Com todas essas condições disponíveis, a Associação das Previdências Próprias do Estado de Alagoas reúne, pelo segundo ano consecutivo, representantes de previdências municipais e de instituições relacionadas, como INSS e Tribunal de Contas, na capital do Baixo São Francisco.

“Penedo recebe mais um evento da APPEAL para discutir diversos assuntos voltados à previdência própria, tema que tem uma grande relevância, tendo em vista que a administração Ronaldo Lopes vem buscando o fortalecimento do Penedo Previdência em prol dos nossos servidores”, destaca Alfredo Pereira, Diretor Presidente do instituto que administra a aposentadoria e a pensão do funcionalismo municipal e seus dependentes.

O evento realizado no Theatro Sete de Setembro nesta sexta-feira, 15, tem a participação de dezenas de pessoas, entre palestrantes e convidados da APPEAL.

“Estamos pela segunda vez na cidade de Penedo e eu quero registrar, com muita satisfação, o acolhimento que os penedenses nos têm propiciado, principalmente nessa gestão que está em curso”, destaca João Gomes do Rêgo, presidente da APPEAL. .

Para o dirigente da associação alagoana, além de Penedo propiciar a capacitação para os representantes dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), os visitantes se enriquecem culturalmente “pela forma como o pessoal acolhe e pelo conteúdo dos penedenses”, enaltece João Gomes, informando que o próximo encontro da APPEAL em Penedo já está agendado para acontecer pela terceira vez, em outubro de 2024.

Programação APPEAL em Penedo

SECOM PMP