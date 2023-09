Penedo sedia oficina para atividades de vacinação para 5ª e 6ª regiões de saúde de Alagoas

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) trouxe para Penedo a Oficina de Microplanejamento para as Atividades de Vacinação de Alta Qualidade nos municípios da 5ª e 6ª região de Alagoas.

A capacitação foi realizada nesta segunda-feira, 11, no auditório do Sindspem, com a presença de vários secretários municipais de saúde, coordenadores de Imunização, Vigilância Epidemiológica e de Atenção Primária.

Foram discutidas estratégias para melhorar ainda mais os resultados das altas coberturas vacinais em Alagoas, com estratégias de vacinação de rotina e, consequentemente, a erradicação, eliminação e o controle de doenças imunopreveníveis.

“Estamos com representantes dos municípios para podermos obter melhores resultados, principalmente na campanha de multivacinação, que tem previsão de começar no dia 30 de setembro”, disse a assessora do Programa Nacional de Imunização (PNI) em Alagoas, Rafaela Siqueira.

Também foram realizadas palestras ministradas por técnicos da Superintendência de Vigilância e Controle de Doenças (SVCD), Gerência de Atenção Primária (GAP) e Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems/AL).

“Esse treinamento está sendo ofertado para todos os 102 municípios do estado. É na Atenção Primária que as ações acontecem, por isso precisamos que as equipes da Estratégia de Saúde da Família estejam bem preparadas e que todos os municípios falem a mesma língua sobre a importância das campanhas de vacinação para que possamos proteger a nossa população”, declarou a gerente da Atenção Primária da Sesau, Karini Omena.

Para a Diretora de Epidemiologia e Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Penedo, Dhayanna Gabryella de Oliveira, a oficina veio para ajudar a avançar ainda mais nas estratégias de vacinação.

“Muito importante esse momento de interação e troca de experiência com os municípios da 5ª e 6ª região. A ideia de adotarmos o Microplanejamento para as Atividades de Vacinação veio para fortalecer ainda mais o incentivo e a importância da vacinação no nosso município. Penedo irá adotar essa estratégia e com certeza iremos avançar muito mais”, disse Dhayanna.