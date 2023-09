Penedo vence etapa regional do Concurso de Merendeiras do Sebrae Alagoas e avança para fase final

A edição 2023 do Concurso de Merendeiras do Sebrae Alagoas concluiu a fase das etapas regionais, com Penedo novamente representada na disputa final, a ser realizada em Maceió.

No próximo dia 21 de outubro, a comissão julgadora vai experimentar a Costelinha Quilombola, prato à base de carne suína acompanhado com feijão verde e farofa de manga, receita preparada pela merendeira Ana Cristina da Silva e sua auxiliar, Luzineide Morais dos Santos.

A dupla que trabalha na Escola Hanna Bertholet, unidade da Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo, foi a vencedora da etapa que reuniu merendeiras dos municípios do Baixo São Francisco e do Litoral Sul.

Em 2022, o trabalho da Semed junto às merendeiras rendeu o primeiro lugar no concurso que é uma iniciativa do Sebrae realizada em parceria com o Senac, Unicafes, Embrapa, consórcios municipais do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e prefeituras.

O incentivo ao preparo de refeições servidas na alimentação escolar, com itens prioritariamente produzidos na agricultura familiar, paga R$ 5 mil para a merendeira autora do melhor prato na disputa final.

A segunda colocada recebe R$ 2,5 mil e a terceira R$ 1 mil. O profissional de nutrição responsável por orientar o preparo da receita campeã também leva R$ 5 mil de premiação.

