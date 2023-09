Pentágono revela os lugares do mundo onde foram registrados mais avistamentos de OVNIs

Pchefe do etágono General Mark Milley admitiu em entrevista ao New York Times que o Forças Armadas dos Estados Unidos viu centenas de objetos misteriosos “em todo o mundo”.

Milley disse que o Pentágono está investigando esses avistamentos, mas não conseguiu identificar a sua origem.

“Não sabemos o que são”, disse Milley. “Não podemos identificá-los.” Ele observou ainda que avistamentos de OVNIs ocorreram em “todas as partes do mundo”, incluindo os Estados Unidos, Europa e Ásia.

Geralmente são relatados por pilotos militares, que descrevem objetos movendo-se a velocidades e alturas impossíveis para a tecnologia humana. Em alguns casos, os objetos foram vistos realizando manobras acrobáticas impossíveis ou desapareceram de vista sem deixar rastros.

Quais são os locais com mais avistamentos?

O Pentágono investiga avistamentos de OVNIs há décadas, mas tem mantido muito segredo sobre suas descobertas. Em 2022, publicou um relatório sobre as suas investigações, que reconhecia ter um “défice de conhecimento” sobre estes fenómenos.

O relatório foi baseado em uma análise de 144 avistamentos de OVNIs relatados pela Força Aérea dos EUA entre 2004 e 2021. Desses avistamentos, 14 foram considerados “inexplicáveis”, pois não puderam ser identificados como nenhum tipo de aeronave conhecido.

CortesaEFE/NASA Goddard/ASU

O relatório do Pentágono não ofereceu quaisquer conclusões definitivas sobre a natureza dos OVNIs. O governo dos EUA continua a investigar estes fenómenos e prometeu ser mais transparente sobre as suas conclusões no futuro.

Os locais do mundo onde foram registrados mais avistamentos são os seguintes:

Estados Unidos: a maioria dos avistamentos de OVNIs ocorre aqui.

Europa: Os avistamentos também são comuns na Europa, especialmente em países como França, Espanha e Reino Unido.

Ásia: especialmente em países como China, Japão e Coreia do Sul.