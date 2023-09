Pequenas empresas faturam mais com recuperação da economia brasileira (Entenda!)

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizaram recentemente uma pesquisa em conjunto. Ela apontou que houve um recuo no número de empresas que ainda registram perdas e também o aumento no volume de negócios com bons resultados.

O levantamento do Sebrae e IBGE também demonstrou um aumento do faturamento dos pequenos negócios devido aos novos indicadores apresentados relacionados à economia brasileira e sua recuperação. De acordo com a pesquisa, em julho, cerca de 37% das empresas registraram uma queda em suas receitas.

Desse modo, apesar de ser um indicador negativo, ele mostra que na comparação com o levantamento anterior, do mês de abril deste ano, houve uma redução do índice, visto que ele estava em 42% dos pequenos negócios. Segundo a pesquisa, houve um aumento das micro e pequenas empresas com um faturamento maior.

Analogamente, o número de pequenos negócios com um maior faturamento no mês de abril estava em 25%. Já no mês de julho passado, estava em 31% no total. Isso quer dizer que houve um crescimento exponencial no número de empresas com receita em alta. De fato, neste mês apresentou-se até agora, o melhor índice de 2023.

Faturamento dos pequenos negócios

O levantamento do Sebrae e IBGE mostrou que no mês de julho deste ano, na comparação com o mês anterior, 37% dos pequenos negócios diminuíram seu faturamento, 31% aumentou e 26% permaneceu igual. Aliás, o resultado da pesquisa demonstrou que a economia do país passa por uma recuperação, atualmente.

De acordo com Décio Lima, presidente do Sebrae, “As micro e pequenas empresas são a principal força motora do país. Elas representam 99% de todos os CNPJ e respondem por aproximadamente 7 em cada 10 novos empregos formais. A melhora no nível de faturamento demonstra que o país está no caminho certo”.

Dessa maneira, o presidente do Sebrae diz que algumas medidas do Governo Federal, como o programa Desenrola, podem auxiliar no aumento do poder de compra da população brasileira. Ele destacou o crescimento da participação dos pequenos negócios nas compras públicas governamentais, estimadas inclusive no PAC.

Em síntese, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), pode ajudar no crescimento do otimismo dos empresários, que deverão aumentar seus investimentos exponencialmente. Como consequência, espera-se que haja também um crescimento na geração de novos postos de trabalho em todo o país.



Você também pode gostar:

Pulso dos Pequenos Negócios

Décio Lima diz que “quando o presidente Lula diz que colocar de novo o povo no orçamento é a fórmula correta para que todos possam crescer, os resultados na economia são fantásticos para o Brasil”. O levantamento Pulso dos Pequenos Negócios aponta uma redução no número de empresas com perda de faturamento.

A princípio, a pesquisa do Sebrae e IBGE, demonstrou que houve no mês de julho, uma redução na variação média desse índice. No mês de abril de 2023, a perda de receita das pequenas empresas em todo o Brasil era de -10% em média. No mês de julho deste ano, o índice apresentou um recuo, ficando em cerca de -4%.

Todavia, o levantamento também apontou que houve no período, uma recuperação do faturamento expressiva no setor de serviços. Das seis atividades que mostraram um aumento da sua receita em julho, cinco estão neste segmento econômico. Podemos destacar as academias e atividades físicas, com 8,4%, por exemplo.

Em seguida vem serviços pessoais, com 6,2%, educação com 3,8%, serviços empresariais, com 2,4%, e saúde, com 1,5%. No setor industrial, a indústria alimentícia se destaca, com um aumento em seu faturamento de 7,4%. Entretanto, a economia criativa e logística apresentaram uma redução em seu faturamento.

Abertura de pequenas empresas

No primeiro semestre de 2023, o Brasil apresentou um aumento no número de aberturas de pequenas empresas. O saldo positivo neste período ficou em 868,8 mil pequenos negócios. Em suma, foram abertas um grande número de novas microempresas, empresas de pequeno porte, e microempreendedores individuais (MEI).

Em conclusão, de acordo com o Sebrae, no período, foram abertos cerca de 1,9 milhão de pequenos negócios, enquanto que 1,1 milhão foram fechados. As informações foram coletadas a partir da base de dados da Receita Federal. Dessa maneira, Décio Lima afirma novamente que a evolução da economia influenciou o resultado.