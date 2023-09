Perdeu a senha do Caixa Tem? Veja o passo a passo de como recuperar

A Caixa Econômica Federal oferece aos brasileiros o aplicativo Caixa Tem, destinado para o recebimento dos pagamentos de programas sociais. Entretanto, é muito comum que o usuário acabe perdendo a senha de acesso ao aplicativo, o que é muito grave, tendo em vista que muitos brasileiros dependem do software para ter acesso a um dinheiro muito importante, que muitas vezes fornece o sustento para uma família.

Nestes casos, é possível recuperar a senha do aplicativo. Este processo pode ser feito diretamente pelo Caixa Tem através de passos muito simples, sendo que a plataforma oferece uma opção específica para os usuários que se encontram nesta situação. Confira a seguir.

Como recuperar a senha do Caixa Tem

Confira a seguir o passo a passo para a recuperação da senha do Caixa Tem:

Primeiro, abra o Caixa Tem pelo celular, disponível para Android e iOS;

Na página inicial, selecione a opção “Entra no Caixa Tem”, para ser redirecionado para a tela de login;

Na tela de login, digite o CPF e toque em “próximo” para continuar;

Em seguida, o aplicativo Caixa Tem irá solicitar um método para enviar o código de validação, o que pode ser feito pelo e-mail ou celular. Escolha uma das opções. O aplicativo também disponibiliza uma opção para quem não tem acesso ou desconhece as outras oferecidas. Se esse for o caso, toque em “Não reconheço ou tenho acesso a esse contato”, e siga as instruções;

Ao receber o código de validação, digite no aplicativo e toque em “Verificar código”. Caso não tenha recebido o código, selecione a opção “Não recebi o código de validação”;

Agora, toque em “Recuperar senha”;

Insira novamente o CPF;

Marque a caixinha “Não sou um robô” e aperte em “Continuar”;

Selecione entre e-mail ou celular para recuperar a senha;

Marque novamente a caixinha “Não sou um robô” e aperte em “Continuar”;

Clique em “Enviar código” para prosseguir;

Digite o código recebido;

Digite a nova senha, que deve ser numérica, com seis dígitos, devendo ser diferente do CPF, data de nascimento, e sem ter repetições em sequência ou sequências com mais de dois dígitos.

Por fim, toque em continuar.

Após a realização deste processo, o usuário deverá esperar a confirmação da alteração da senha. Caso deseje fazer uma confirmação, basta testar as novas credenciais no acesso ao Caixa Tem. Em alguns casos a liberação demora alguns minutos para ocorrer.

Erro da conta não localizada

Outro problema que os usuários do Caixa Tem podem enfrentar são os erros e “bugs” do sistema, que muitas vezes impossibilitam o acesso ao aplicativo. Nesse sentido, um erro muito comum ocorre durante o login, sendo que o aplicativo mostra a mensagem: “Erro de Conta Não Localizada”.



A primeira atitude a ser tomada diante do erro da “Conta Não Localizada” no Caixa Tem é aguardar e acessar o aplicativo em outro momento do dia. O recomendado é tentar acessar o software durante horários alternativos, de preferência após as 22h da noite.

Isso ocorre, pois, em horários de menor fluxo de pessoas acessando o aplicativo, o sistema do Caixa Tem tende a funcionar melhor. Como dito, esse erro ocorre devido a uma sobrecarga de acessos, portanto, com menos pessoas acessando ao mesmo tempo a chance da conta não ser localizada fica menor.