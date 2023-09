perguntas e respostas sobre a nova fase do programa

Falta cada vez menos tempo para que o programa Desenrola entre em uma nova fase. A tão aguardada Faixa 1 do programa social começa a funcionar dentro de mais alguns dias. Informações oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome dão conta de que já na próxima semana o leilão dos credores vai ser realizado.

Mesmo com a proximidade da nova fase, o fato é que muitas pessoas que estão em situação de inadimplência ainda têm dúvidas sobre a condução do programa. Neste sentido, separamos abaixo uma série de perguntas e respostas sobre a liberação da nova etapa do Desenrola e sobre os impactos da evolução do programa de negociação de dívida.

O que é o Desenrola?

O Desenrola é um programa social criado pelo governo federal com o objetivo de ajudar no processo de negociação de dívidas. A ideia é criar um meio campo entre o endividado e o credor para facilitar o procedimento. O projeto foi uma das principais promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do ano passado.

Quem pode participar?

O Desenrola é um programa que atende basicamente dois grupos. Veja abaixo:

Faixa 1: pessoas que possuem renda per capita de até meio salário mínimo, e que possuem dívidas de até R$ 20 mil contraídas até o dia 31 de dezembro do ano passado;

Faixa 2: pessoas que possuem renda per capita de algo entre meio salário mínimo e R$ 20 mil e que possuem dívidas contraídas exclusivamente com bancos até o dia 31 de dezembro do ano passado.

Quem já pode renegociar dívida do Desenrola?

O Desenrola começou a funcionar oficialmente no último mês de julho. Entretanto, neste primeiro momento, apenas as pessoas que fazem parte da Faixa 2 é que podem ser atendidas pelo sistema. Para estas pessoas, basta entrar em contato com o banco em que a dívida foi gestada e conseguir uma negociação de maneira direta.



Quando a nova fase começa?

De acordo com informações do Ministério da Fazenda, a nova fase do Desenrola vai ser liberada a partir da próxima semana. Já na segunda-feira (25) será dada a largada para o leilão dos credores, onde o governo pretende escolher as instituições dispostas a oferecerem as melhores vantagens.

Quando a Faixa 1 começa a ser atendida?

Ainda não há uma data exata para o início das negociações do programa Desenrola. Em entrevistas recentes, membros do Ministério da Fazenda afirmaram que a tendência é que os primeiros contratos da Faixa 1 sejam negociados a partir da primeira semana de outubro.

Usuários do Bolsa Família poderão participar?

Sim. O governo federal já confirmou que os usuários do Bolsa Família poderão ser atendidos pelo programa Desenrola. Até mesmo porque a Faixa 1 é focada nas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Quem solicitou o consignado do programa e acabou se endividando, também poderá participar.

Quais as condições de pagamento da dívida?

O Ministério da Fazenda explica que as condições de pagamento da dívida deverão variar de acordo com o resultado do leilão dos credores que vai ocorrer na próxima semana. De todo modo, é possível adiantar que o cidadão vai poder escolher entre pagar o valor de uma vez com desconto, ou em até 60 vezes, com juros de até 1,99% ao mês.

Caso o cidadão opte pelo pagamento a prazo, será preciso escolher em qual banco estas quitações serão feitas. Todos este processo será feito dentro da plataforma do Desenrola.

A Faixa 2 segue sendo atendida?

Sim. Segundo informações do Ministério da Fazenda, as pessoas que estão na Faixa 2 seguem sendo atendidas normalmente, mesmo depois do início da entrada da Faixa 1. No caso da Faixa 2, não é necessário negociar as dívidas por meio da plataforma do Desenrola. Como dito, o cidadão pode procurar a negociação diretamente com a instituição financeira.