Perícia Médica do INSS ganha nova alternativa e surpreende brasileiros

A Perícia Médica do INSS é um dos procedimentos mais importantes para quem busca solicitar benefícios por incapacidade física ou mental. Neste artigo, vamos abordar todos os aspectos relacionados a esse processo, desde o agendamento até os documentos necessários e as regras a serem seguidas.

Se você está em busca de informações sobre como agendar a perícia do INSS, como reagendar, quem precisa agendar e muito mais, continue lendo.

O que é a Perícia Médica do INSS?

A Perícia Médica do INSS é uma avaliação realizada por um médico perito habilitado pela Previdência Social. Essa avaliação tem como objetivo verificar o condicionamento físico e mental do segurado, para determinar se ele possui a necessária incapacidade para o trabalho e, assim, ter direito aos benefícios previdenciários.

Mesmo que o segurado já tenha um laudo médico comprovando sua incapacidade, é imprescindível passar pela avaliação do médico do INSS. Esse processo é fundamental para garantir a concessão dos benefícios.

Quem precisa agendar a Perícia Médica do INSS?

Todos aqueles que desejam solicitar benefício por incapacidade física ou mental precisam agendar a perícia médica do INSS. Os principais benefícios que requerem essa perícia são:

Benefício por Incapacidade Temporária (Auxílio-doença);

Benefício por Incapacidade Permanente (Aposentadoria por invalidez);

Benefício de Prestação Continuada (BPC).

De acordo com dados do INSS de junho de 2023, mais de 500 mil pessoas aguardam a perícia médica para receber seu benefício social.



Como agendar a Perícia Médica do INSS?

O agendamento da perícia médica do INSS pode ser feito de forma online, através do site ou aplicativo Meu INSS. Para realizar o agendamento, siga os passos abaixo:

Acesse o Meu INSS e faça login no Gov.br. Clique em “Agendar Perícia” e, em seguida, em “Novo Requerimento”. Selecione entre “Perícia Inicial” se for a primeira vez, ou “Perícia de Prorrogação” se já estiver em benefício. Siga as orientações apresentadas na tela e informe os dados necessários para concluir o seu pedido.

Documentos necessários para a Perícia Médica do INSS

Além de agendar a perícia médica do INSS, é fundamental estar preparado e levar todos os documentos necessários para comprovação da sua incapacidade. Caso não leve toda a documentação, corre-se o risco de ter o benefício recusado. Os principais documentos que devem ser apresentados são:

Documento de identificação com foto;

Carteira de trabalho;

Comprovante de endereço;

Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido pelo médico do trabalho;

Carta elaborada pela empresa declarando o último dia de trabalho;

Atestado médico com descrição do quadro clínico, diagnóstico e tratamentos;

Exames de sangue e de imagem que comprovem a doença ou lesão;

Receitas médicas que indiquem a medicação utilizada pelo paciente.

Regras para a Perícia Médica do INSS

A realização da perícia médica do INSS está sujeita a algumas regras que devem ser respeitadas. É importante estar ciente dessas regras para evitar problemas no processo. Algumas das principais regras são:

O agendamento da perícia médica deve ser feito juntamente com o pedido do benefício.

No dia da perícia, é necessário levar todos os documentos de identificação pessoal e comprovação da incapacidade.

Durante a perícia, responda às perguntas do médico de forma objetiva, informando como a doença adquirida impede o retorno ao trabalho.

Somente por meio desse exame médico é que o benefício poderá ser liberado.

O que acontece se você não puder comparecer à Perícia Médica do INSS agendada?

Caso o segurado tenha agendado a perícia médica do INSS, mas não possa comparecer na data e hora marcadas, é possível reagendar o exame médico. O INSS oferece essa opção para evitar a superlotação nas filas. Para reagendar a perícia médica do INSS, siga as instruções abaixo:

Faça login no Meu INSS. Clique em “Agendar perícia” e, em seguida, em “Novo Requerimento”. Selecione “Remarcar Perícia” e “Selecionar”. Siga as orientações do sistema e informe seus dados para remarcar.

Com essas informações, você está preparado para agendar a perícia médica do INSS e garantir seus direitos previdenciários. Lembre-se sempre de levar todos os documentos necessários e seguir as regras estabelecidas pelo INSS. Em caso de dúvidas, entre em contato com o órgão responsável para obter mais informações.