PESAGEM OBRIGATÓRIA do Bolsa Família marcado para a próxima terça-feira (19); saiba mais

O Bolsa Família é um programa social do governo federal que visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social por meio da transferência de renda. Além dos critérios para acesso ao programa, as famílias beneficiadas devem cumprir algumas condicionalidades para continuarem recebendo o benefício.

Uma dessas condicionalidades é a pesagem obrigatória das crianças de até 7 anos de idade, como forma de acompanhamento nutricional. Neste artigo, vamos detalhar todas as informações importantes sobre a pesagem obrigatória do Bolsa Família, desde o seu objetivo até os documentos necessários para realizar o procedimento.

O que é a pesagem obrigatória do Bolsa Família?

A pesagem obrigatória do Bolsa Família é uma das condicionalidades do programa, que tem como objetivo monitorar o estado nutricional das crianças beneficiárias. O acompanhamento nutricional é fundamental para garantir a saúde e o desenvolvimento adequado dessas crianças, uma vez que a desnutrição pode trazer consequências graves para o seu crescimento.

Como funciona o ciclo de pesagens?

O ciclo de pesagens do Bolsa Família é dividido em períodos específicos ao longo do ano. No primeiro ciclo, as pesagens foram realizadas entre os meses de março e maio. O segundo ciclo tem início neste mês de setembro e segue até novembro. Durante esse período, as famílias beneficiárias devem levar as crianças de até 7 anos de idade para realizar a pesagem em unidades de saúde determinadas pela prefeitura.

Caso a família não cumpra essa condicionalidade, o benefício do Bolsa Família pode ser bloqueado. Portanto, é fundamental que as famílias estejam atentas aos prazos e locais de pesagem determinados pela prefeitura.

Cronograma de pesagens em Juazeiro, Bahia

A prefeitura de Juazeiro, na Bahia, divulgou um cronograma de pesagens para facilitar o acesso dos beneficiários do Bolsa Família. Serão disponibilizadas 100 fichas por dia de atendimento em diferentes datas e locais. Confira abaixo as datas e locais de pesagem:



Terça-feira (19) – Residencial Praia do Rodeadouro: Unidade Básica de Saúde e Associação de Moradores – 08h30 às 12h30;

Quinta-feira (21) – Residencial São Francisco: EMEI Vanda Guerra – 14h30 às 17h;

Quinta-feira (28) – Alagadiço Salitre – Igreja Católica – 14h30 às 17h.

Documentos necessários para a pesagem

Para realizar a pesagem do Bolsa Família, é necessário apresentar alguns documentos. Certifique-se de levar os seguintes itens:

RG ou Certidão de Nascimento;

CPF;

Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS);

Número de Inscrição Social (NIS);

Comprovante de residência;

Carteira de vacinação;

Cartão da gestante.

É importante lembrar que esses documentos são essenciais para comprovar a identidade da criança e a vinculação com a família beneficiária do programa.

A importância do acompanhamento nutricional

O acompanhamento nutricional das crianças beneficiárias do Bolsa Família é fundamental para garantir o seu crescimento saudável. A desnutrição infantil pode ter consequências graves, como retardo no desenvolvimento físico e intelectual, comprometimento do sistema imunológico e maior suscetibilidade a doenças.

Além da pesagem obrigatória, é importante que as famílias incentivem uma alimentação balanceada e saudável, oferecendo uma variedade de alimentos nutritivos às crianças. A orientação de um profissional de saúde, como um nutricionista, pode ser muito útil nesse processo.

Outras condicionalidades do Bolsa Família

Além da pesagem obrigatória, o Bolsa Família possui outras condicionalidades que devem ser cumpridas pelas famílias beneficiárias. Essas condicionalidades variam de acordo com a faixa etária das crianças e incluem temas como educação, saúde e assistência social.

Entre as condicionalidades do Bolsa Família, destacam-se:

Frequência escolar: as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem ter frequência mínima de 85% nas aulas. Já os jovens entre 16 e 17 anos devem ter frequência mínima de 75% nas aulas;

Acompanhamento de saúde: é obrigatório realizar o acompanhamento de saúde das crianças, incluindo a vacinação em dia e o acompanhamento nutricional;

Atualização cadastral: é importante manter os dados cadastrais atualizados junto ao Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). é importante manter os dados cadastrais atualizados junto ao Cadastro Único para Programas Sociais ().

Ademais, a pesagem obrigatória do Bolsa Família é uma condicionalidade importante para garantir o acompanhamento nutricional adequado das crianças beneficiárias do programa. É fundamental que as famílias estejam atentas aos prazos e locais de pesagem determinados pela prefeitura, evitando assim o bloqueio do benefício.

Além disso, é importante lembrar que o acompanhamento nutricional é apenas uma das condicionalidades do Bolsa Família, que possui outras exigências, como a frequência escolar e a atualização cadastral. Cumprir essas condicionalidades é essencial para que as famílias continuem recebendo o benefício e possam melhorar sua qualidade de vida.

