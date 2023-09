Peso Pluma ameaçado pelo cartel mexicano antes do concerto em Tijuana

Artista mexicano Peso pluma está fazendo um show em Tijuana, e o cartel mexicano não está feliz com isso… está deixando ameaças de morte para o cantor por toda a cidade.

Um deles é um banner encontrado na manhã de terça-feira pendurado em uma ponte e diz: “Isto vai para Peso Pluma, evite se apresentar no dia 14 de outubro, porque será seu último show por causa de seu desrespeito e língua solta”.

A última linha é difícil de entender, mas parece terminar com: “Você aparece e nós vamos (quebrar você)”. Poderia ser traduzido de várias maneiras, mas todas envolvem danos físicos.

A faixa ameaçadora foi assinada pelo Cartel da Nova Geração de Jalisco – um sindicato do crime com sede em Jalisco, México… onde a cantora de 24 anos realmente nasceu. O grupo é liderado por “El Mencho”, um dos traficantes de drogas mais procurados do mundo.