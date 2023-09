Pesquisa aponta índice de aprovação e reprovação do Governo Lula; confira

No nono mês de mandato, o Governo Lula alcançou um patamar de aprovação de 55%, o maior desde o início do ano, de acordo com uma pesquisa realizada pela FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos). Essa pesquisa também revelou um aumento no interesse e conhecimento dos brasileiros sobre o programa Desenrola Brasil, além de trazer dados sobre a percepção da economia e das expectativas da população em relação ao futuro do país.

Percepção sobre a economia

A pesquisa da FEBRABAN mostra que a perspectiva dos brasileiros em relação à economia do país está melhorando. O número de pessoas que acreditam que o Brasil vai melhorar até o final de 2023 aumentou de 53% em junho para 59% em agosto, o maior percentual da série histórica. Por outro lado, os pessimistas, que acreditam em piora, diminuíram de 24% para 18%. Aqueles que não preveem mudanças no quadro até o final do ano continuam a somar 20% dos entrevistados.

Além disso, a pesquisa mostra que a percepção sobre o aumento dos preços está diminuindo. O percentual daqueles que acreditam na diminuição da inflação e dos preços cresceu para 20%, enquanto o percentual daqueles que acreditam no aumento dos preços chegou ao menor patamar da série histórica, com 55%.

Programa Desenrola Brasil

O programa Desenrola Brasil, de renegociação de dívidas do Governo Federal em parceria com os bancos, também foi tema da pesquisa da FEBRABAN. O levantamento mostrou que houve um aumento no conhecimento e interesse dos brasileiros em relação ao programa. Em agosto, 70% dos entrevistados afirmaram conhecer o Desenrola Brasil, um aumento de 25 pontos percentuais em relação a junho. Além disso, 73% dos entrevistados que possuem dívidas manifestaram interesse em participar ou já aderiram ao programa.

Expectativas para a economia pessoal e familiar

A pesquisa também trouxe dados sobre as expectativas dos brasileiros em relação à economia pessoal e familiar. Aproximadamente metade dos entrevistados (45%) apontou uma melhoria na vida em comparação com o ano anterior, enquanto a percepção de piora ficou em 18%. Em relação ao restante de 2023, 72% dos entrevistados têm expectativas positivas em relação à melhoria da vida pessoal e familiar.

Projeções econômicas



A pesquisa da FEBRABAN também abordou as projeções econômicas dos brasileiros. Quanto à taxa de juros, 45% acreditam que ela vai diminuir, enquanto 48% acreditam que os impostos vão aumentar. Em relação ao poder de compra, 40% acreditam em um aumento, e em relação ao desemprego, 40% acreditam que vai diminuir. Além disso, 42% acreditam que o acesso ao crédito vai aumentar, e 26% acreditam que vai diminuir.

Avaliação do Governo Lula

No nono mês de mandato, o Governo Lula alcançou um patamar de aprovação de 55%, o maior desde o início do ano, de acordo com a pesquisa da FEBRABAN. A desaprovação ficou em 38%, uma diminuição de dois pontos percentuais em relação a junho. A aprovação do governo se destaca no Nordeste (65%), entre aqueles com instrução até o ensino fundamental (60%), na faixa de renda de até 2 salários mínimos (59%), no público feminino (59%) e na faixa etária de 25 a 44 anos (59%).

Prioridades da população

A pesquisa também revelou as prioridades da população brasileira. A saúde foi apontada como a principal prioridade, com 29% das menções, seguida pelo emprego e renda, com 27%. A educação foi mencionada por 15% dos entrevistados, enquanto a inflação e o custo de vida receberam 8% das menções. A preocupação com a fome e a pobreza diminuiu para 6%, e a corrupção foi citada por 4% dos entrevistados.

Desejos dos brasileiros

Com a expectativa de melhora na economia, a maioria dos entrevistados afirmou que, em caso de sobras no orçamento familiar, optaria por comprar imóveis (30%) ou aplicar os recursos no sistema bancário, seja na poupança (20%) ou em outros investimentos bancários (24%). Além disso, 17% dos entrevistados mencionaram o desejo de fazer cursos e melhorar a educação própria e da família, enquanto 10% expressaram o interesse em fazer ou melhorar o plano de saúde.

Endividamento e programa Desenrola

A pesquisa da FEBRABAN mostrou que a expectativa de endividamento entre os brasileiros está aumentando, passando de 15% em fevereiro para 25% em agosto. Por outro lado, a expectativa de ficar menos endividado diminuiu de 53% para 38%. Além disso, o conhecimento sobre o programa Desenrola Brasil aumentou significativamente, com 70% dos entrevistados afirmando conhecer o programa em agosto, em comparação com 45% em junho. A adesão ou interesse em participar do programa também cresceu, alcançando 73% entre aqueles que possuem dívidas.

Reforma Tributária

A pesquisa também abordou a Reforma Tributária, mostrando que cerca de 58% dos entrevistados não tomaram conhecimento sobre a proposta. Dos 42% que conhecem o tema, 48% aprovam a reforma, enquanto 26% a desaprovam.

A pesquisa da FEBRABAN revelou um aumento na aprovação do Governo Lula, refletindo a melhora na economia brasileira. Além disso, mostrou um aumento no conhecimento e interesse dos brasileiros em relação ao programa Desenrola Brasil. As expectativas para a economia pessoal e familiar também são positivas, e a saúde foi apontada como a principal prioridade da população. No entanto, ainda existem desafios a serem enfrentados, como o endividamento e a Reforma Tributária.

