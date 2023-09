Pesquisa aponta perfil que mais consegue o documento; confira características dos brasileiros

O Green Card é um visto permanente de residência nos Estados Unidos e é altamente desejado por muitos brasileiros. Segundo um estudo realizado pelo escritório de advocacia AG Immigration com dados de 2021, foi possível identificar o perfil dos brasileiros que mais conseguem obter o Green Card.

Neste artigo, vamos explorar essas características e também fornecer informações relevantes sobre o assunto.

Perfil dos Brasileiros que Conseguem o Green Card

De acordo com o estudo, a maioria dos brasileiros que obtêm o Green Card são mulheres casadas, com idades entre 25 e 44 anos. Dos mais de 18 mil Green Cards emitidos, 57,8% foram para mulheres, sendo que 58,8% estavam na faixa etária mencionada. Além disso, 77,6% das mulheres que conseguiram o visto eram casadas.

No caso dos homens, eles receberam 42,2% dos Green Cards emitidos em 2021. Dos homens que obtiveram o Green Card, 53,4% tinham entre 25 e 44 anos e 70,8% eram casados.

Principais Formas de Obter o Green Card

A maior parte dos vistos permanentes (57,8%) foi concedida pela via de parentesco com cidadãos americanos. Geralmente, são brasileiros que se casaram com um americano ou familiares imediatos (pais, cônjuges e filhos solteiros menores de 21 anos) de um brasileiro que se tornou cidadão americano.

Outros 37,52% dos Green Cards foram concedidos a profissionais com habilidades excepcionais e extraordinárias, além de trabalhadores de diversas áreas que vão para os Estados Unidos com o objetivo específico de trabalhar, geralmente patrocinados por um empregador americano.

Estados Mais Procurados por Brasileiros com Green Card



Você também pode gostar:

O estudo também revelou quais são os estados mais procurados por brasileiros que obtêm o Green Card. Os principais estados incluem:

Flórida (28%): Especialmente a cidade de Orlando é um destino popular para os brasileiros que possuem o Green Card. Massachusetts (11%): O estado de Massachusetts também atrai muitos brasileiros com o Green Card. Califórnia (10%): A ensolarada Califórnia é um destino desejado por muitos brasileiros que buscam o Green Card. Nova Jersey (6%): O estado de Nova Jersey também é bastante procurado por brasileiros com o Green Card. Nova York (5,46%): A cidade de Nova York, conhecida como a “Big Apple”, também é um dos destinos favoritos dos brasileiros com o Green Card.

Brasileiros no Exterior

Além de revelar informações sobre o Green Card, o estudo também destaca a quantidade de brasileiros que residem no exterior. Segundo o Ministério de Relações Exteriores (MRE), até o final do ano passado, havia aproximadamente 4,5 milhões de brasileiros vivendo em outros países.

Os Estados Unidos abrigam a maior comunidade brasileira no exterior, com cerca de 1,9 milhão de brasileiros. Em seguida, temos Portugal (360 mil), Paraguai (254 mil), Reino Unido (220 mil) e Japão (207 mil).

O MRE oferece serviços de assistência aos brasileiros no exterior por meio de 196 postos de representações diplomáticas e consulares. Esses serviços incluem desde a emissão de documentos até situações emergenciais como hospitalizações, mortes e disputas de guarda de menores.

Ademais, o Green Card é o sonho de muitos brasileiros que desejam residir permanentemente nos Estados Unidos. O estudo realizado pelo escritório de advocacia AG Immigration revelou que as mulheres casadas entre 25 e 44 anos são as que mais conseguem obter o visto. Além disso, a maioria dos vistos permanentes são concedidos pela via de parentesco com cidadãos americanos.

Os principais estados que atraem brasileiros com Green Card incluem a Flórida, Massachusetts, Califórnia, Nova Jersey e Nova York. É importante ressaltar que o processo de obtenção do Green Card pode variar e é necessário cumprir todos os requisitos estabelecidos pelas autoridades americanas.

Para os brasileiros que vivem no exterior, o Ministério de Relações Exteriores oferece assistência por meio de seus postos diplomáticos e consulares, garantindo suporte em diversas situações do cotidiano.

O Green Card continua sendo um objetivo almejado por muitos brasileiros, e entender o perfil dos que conseguem obtê-lo pode ser útil para aqueles que desejam seguir o mesmo caminho.