Pesquisa aponta videogame mais popular no Brasil

A Pesquisa Game Brasil (PGB), levantamento anual consolidado sobre o consumo de jogos eletrônicos no País, revela que o PlayStation 4, da Sony, permanece no topo entre os consoles mais populares do público gamer brasileiro. De acordo com o estudo, 36,3% dos jogadores no país possuem esta plataforma, representando um crescimento de 2,2 pontos percentuais em relação à edição anterior da pesquisa.

A segunda posição do ranking também não mudou em relação à PGB 2022, com o Xbox 360, da Microsoft, em posse de 25,1% dos gamers brasileiros — crescimento de 0,8 pontos percentuais. Já o terceiro videogame mais popular é novidade na tabela: PlayStation 5, em posse de 18% do público gamer no Brasil.

O console da atual geração da Sony registra um aumento de 3,2 pontos percentuais, suficiente para superar a colocação antes ocupada pelo PlayStation 2, agora em posse de 15,8% dos gamers — queda de 2,2 pontos percentuais em comparação com o ano anterior.

Em relação aos consoles da atual geração da Microsoft, o Xbox Series S e X aparecem mais abaixo na tabela, em posse de 7,1% e 6,7% do público de jogadores no Brasil, respectivamente — os dados representam, na ordem, crescimento de 1,4 e 1,5 pontos percentuais.

e-sport

A pesquisa também abordou a popularidade dos esportes eletrônicos (e-sports), que se tornaram um dos ecossistemas mais relevantes para o consumidor de games no Brasil. Entre os títulos mais populares pelos gamers brasileiros estão: CS:GO (94%), Fortnite (91%), Free Fire (90,9%), Call of Duty (90,6%) e League of Legends (90,1%).

Quase metade (48,8%) dos gamers praticam esportes eletrônicos, sendo que os jogos de futebol são os mais praticados pelos jogadores brasileiros, com 64,6%. Em seguida, vem o FPS (62,4%) e o MOBA (59,3%).

O estudo também revela que os jogos de futebol são os que mais atraem a atenção dos gamers brasileiros (81,4%). Logo depois vem a modalidade de Battle Royale (69,6%) e de luta (61,3%). No entanto, a pesquisa mostra que a modalidade mais assistida em vídeos gravados é o Battle Royale, com 67,5%, enquanto o FPS é o mais consumido em transmissões ao vivo, com 53%.



Mais de um quarto dos gamers brasileiros (27,9%) já ganharam dinheiro com e-sports. Os principais meios foram: apostas com amigos (14,2%), plataformas de apostas (13,6%), competições amadoras (8,6%) e outros métodos (1,1%). Além disso, a pesquisa indica que o gênero de FPS é o que recebe mais contribuições dos espectadores. De acordo com o estudo, 15,4% dos gamers realizam doações a streamers de jogos de tiro em primeira pessoa.

Consumo de e-sport

O forte mesmo é o consumo de conteúdo. Segundo a PGB 2023, 63,8% dos gamers brasileiros têm o hábito de acompanhar ou assistir e-sports. A maioria deles (39,2%) assistem a vídeos ou leem sobre a modalidade de uma a três horas por semana.

A frequência desse consumo também foi abordada. Para 26,5% dos jogadores, é de duas vezes por semana, para 26,1%, é de três vezes por semana e, para 18,2%, é diariamente. Apenas 10,5% dos gamers brasileiros consomem conteúdo de esportes eletrônicos menos de uma vez por semana, enquanto 1,1% dizem não consumir.

A plataforma de conteúdo que mantém a maioria dos gamers brasileiros (74,6%) atualizados são os canais especializados. Depois vem os canais de times e atletas (36,8%) e celebridades de e-sports (36,1%). O estudo mostra que 22,5% dos entrevistados consideram o Casimiro a personalidade mais acompanhada.

Já formato de conteúdo favorito para acompanhar a modalidade são partidas online transmitidas ao vivo ou gravadas (79,7%), seguido por notícias online (61,8%) e em arenas de torneios, espaços de eventos e nos próprios clubes de eSports (50,2%). A principal plataforma de consumo é o YouTube (72,5%), seguido pelo canal SporTV (40,2%) e pelo Instagram (38,9%).

Desenvolvida pelo SX Group e Go Gamers em parceria com Blend New Research e ESPM, a PGB 2023 entrevistou 14.825 pessoas no Brasil, em 26 estados e no Distrito Federal, durante o mês de janeiro deste ano. O estudo aponta que 70,1% da população no Brasil joga jogos eletrônicos.