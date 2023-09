PÉSSIMA NOTÍCIA choca clientes da SHEIN e SHOPPE. Novo AUMENTO de PREÇOS e não é por imposto ou taxação.

Com o crescente aumento da popularidade das compras online, um novo fenômeno surgiu recentemente. Grandes plataformas de venda online, como a Shein e a Shopee, estão tendo seus preços elevados, mas o motivo dessa vez não tem relação direta com impostos ou taxações. Está ocorrendo aumento de tarifas para os vendedores e eles estão repassando para os clientes. Leia até o final e entenda

De acordo com o jornal valor econômico, a decisão de aumentar as tarifas não está relacionada a impostos, mas sim a uma estratégia para melhorar as margens de lucro. Esta notícia chocou muitos brasileiros que costumam comprar nestas plataformas.

Aumentos de Tarifas na SHEIN e SHOPEE

Os aumentos de tarifas foram promovidos por diversas plataformas online estrangeiras que têm crescido rapidamente no país. Entre elas, a Shein e a Shopee são as que mais chamaram a atenção.

Outras Plataformas Online também fizeram o mesmo

A Amazon (AMZO34) começou a aplicar mudanças nas regras em agosto, enquanto a Shopee e o Mercado Livre fizeram o mesmo em junho e julho, respectivamente. Essas alterações têm levado os lojistas a repassar a pressão dos custos para os clientes, o que pode resultar em um aumento dos preços dos produtos.

Novas Cobranças

Além dos aumentos de tarifas, estas plataformas também introduziram novas cobranças para os lojistas. Isto inclui taxas adicionais para o envio de produtos para as residências dos clientes.

Shein Alterando Regras para Afiliados



A Shein, na verdade, não aumentou as tarifas, mas decidiu limitar, após julho, o acesso dos clientes a códigos que oferecem descontos nos preços. Isso foi feito através da conta de afiliados (usuários que ganham comissão divulgando produtos). Os afiliados foram às redes sociais para criticar a empresa.

A Shein modificou suas regras para os afiliados, limitando a aplicação de descontos em preços para os clientes.

Mudanças na Shopee

A Shopee, com sede em Singapura, decidiu em junho implementar uma nova tarifa de R$ 2, que é somada à taxa de comissão no cálculo de custo por item enviado. A Amazon, o Mercado Livre e a Magazine Luiza já cobram esse valor adicional.

Comissões da Shopee

A comissão da Shopee, para os lojistas que utilizam o seu programa de frete grátis, é de 20% mais os R$ 2. Para aqueles que não estão no programa, a comissão é de 14% mais os R$ 2. O limite máximo de comissão permanece em R$ 100.

Reação dos Vendedores

Esta decisão já gerou reações negativas entre os vendedores que utilizam estas plataformas para vender seus produtos. Muitos expressaram sua insatisfação nas redes sociais e nos fóruns de discussão.

“Estamos sendo prejudicados por estas decisões. Não podemos continuar a operar nestas condições“, disse um vendedor anonimamente.

Impacto nos Afiliados

A redução no prazo em que o comprador pode usar o código nas compras afeta a comissão dos afiliados, que é de até 8%. Agora, o afiliado precisa atrair mais clientes para não perder valor de comissão. Isso gerou muitas críticas nas redes sociais.

Estas mudanças podem ter um impacto significativo no mercado de vendas online no Brasil. Os vendedores e os consumidores precisam estar cientes destas mudanças e se preparar para elas.