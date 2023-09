Pessoas que VIOLARAM ESTA LEI terão benefícios sociais “CORTADOS”

Auxílios cruciais foram retirados dos cidadãos brasileiros que cometem certas infrações sérias, de acordo com uma nova regulamentação municipal. Inicialmente, o projeto estava sob análise no âmbito executivo. Posteriormente, o legislativo aprovou a regulamentação, que já está em pleno vigor. Adicionalmente aos benefícios sociais preexistentes, os brasileiros que transgredirem as normas não terão direito aos auxílios que a cidade venha a criar futuramente.

Outro aspecto relevante a ser destacado é que esta regulamentação se aplica exclusivamente ao sexo masculino. Antes que o indivíduo tenha seus benefícios sociais suprimidos, determinados procedimentos precisam ser seguidos.

Lei carioca corta os benefícios sociais municipais

Esta medida drástica conquistou o respaldo de uma parcela substancial da população. A regulamentação foi aprovada em um contexto em que as autoridades observam um aumento nos casos dessas infrações graves. Portanto, é percebida como uma medida necessária.

Antes de abordar o cerne da questão, é primordial discutir as condutas que podem resultar na perda dos auxílios. Na verdade, estamos falando de muito mais do que simples infrações: elas se tratam de crimes graves.

O número de ocorrências relacionadas à violência doméstica contra mulheres tem aumentado em Maricá, um município do Rio de Janeiro. De acordo com as autoridades locais, somente em agosto de 2023, o Grupo Maria da Penha da Guarda Municipal atendeu a 64 casos, dos quais 18 foram encaminhados à delegacia.

Assim, na última segunda-feira (28), o Jornal Oficial do Município publicou uma legislação que retira os benefícios sociais de homens que tenham sido condenados por violência doméstica. É relevante destacar que, para que os auxílios sejam revogados, é imprescindível que o indivíduo tenha sido condenado pela Justiça, sem a possibilidade de recorrer.

A administração municipal acredita que essa lei pode desestimular casos de violência doméstica na cidade. Esse problema não é exclusivo de Maricá, mas sim um desafio que abrange todo o Brasil.

Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, as autoridades também buscam reduzir os registros desse crime. Portanto, a legislação aprovada retira todos os benefícios municipais do cidadão, assim como quaisquer outros benefícios que a cidade venha a criar no futuro.



Veja quais os benefícios serão cortados

Nesse contexto, a prefeitura ratificou a decisão de eliminar sete auxílios municipais para homens que tenham sido condenados por violência doméstica. A seguir, você encontrará a lista completa:

Renda Básica Cidadania;

Programa Proteção ao Trabalhador;

Passaporte Universitário;

Programa Amparo ao Emprego;

Aluguel Social;

Programa Fomenta Maricá;

Avança Maricá.

Para conferir o decreto da lei, basta acessar o site da cidade.

2022 computou mais de 30 mil casos de violência doméstica

O corte dos auxílios emerge como uma possível via para combater um dos mais graves problemas que o Brasil enfrenta atualmente. De acordo com dados do Governo Federal, o país registrou 30 mil denúncias de violência doméstica contra mulheres apenas em áreas rurais no ano passado. Essa estimativa não inclui os números das áreas urbanas e casos não denunciados, o que torna a situação ainda mais alarmante.

