PETA vende fantasia de Halloween de Pete Davidson inspirada em Unhinged Voice Mail

Descobrimos que o traje de edição limitada da PETA vem com uma máscara de papel do rosto de Pete, um moletom com capuz “Eu deveria ter adotado” e um chapéu com um palavrão censurado colado nele – referindo-se ao seu discurso telefônico repleto de palavrões após a organização o criticou por comprar um cachorrinho em uma loja de animais, em vez de um em um abrigo.