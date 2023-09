Pete Davidson consegue mais uma namorada deslumbrante: quem é Madelyn Cline?

Comediana Pete Davidson agora está namorando atriz Madelyn Cline após sua separação de Maravilhas de Chase Sui no final de agosto, de acordo com Nós semanalmente. Ele também namorou Ariana Grande, Kim Kardashian e Emily Ratajkowski.

Davidson, 29, é conhecido por namorar mulheres bonitas, apesar de não possuir uma beleza clássica, com muitos atribuindo a vida amorosa feliz do comediante ao seu senso de humor.

“Pete e Madelyn estão namorando. Eles passaram a noite juntos no Hotel Beverly Hills e então tomamos café da manhã juntos lá na manhã seguinte”, disse uma fonte Nós semanalmente. “Eles eram muito discretos e mantinham as coisas casuais, usando bonés de beisebol.”

Davidson apareceu em um episódio de “Real Ones With Jon Bernthal“podcast em março e dissipou o mito de que ele namorou muitas mulheres, embora a obsessão do público com sua vida amorosa seja mais uma questão de qualidade do que de quantidade.

“Estou na casa dos 20 anos e já namorei pessoas. E por alguma razão, isso é muito louco e interessante para as pessoas”, disse Davidson. “Não acho que seja interessante. Estive no show business quase metade da minha vida – por 14 ou 15 anos e em um programa de TV nacional. Em 12 anos, namorei 10 pessoas. Eu não Não acho que isso seja tão louco, mas para algumas pessoas, isso é muito interessante. Isso se tornou tudo sobre o que alguém falaria.

Quem é Madelyn Cline?

Cline, 25 anos, nasceu em 21 de dezembro de 1997, em Goose Creek, Carolina do Sul e é uma atriz americana mais conhecida por seu papel como Sarah Cameron na popular série da Netflix “Outer Banks”.

Ela também apareceu como Uísque no filme de 2022 “Glass Onion: A Knives Out Mystery” e tocou Tina em dois episódios de “Stranger Things”.

Cline já namorou a co-estrela de “Outer Banks” Chase Stokes de 2020 a 2021 e também estava romanticamente ligado a Jackson Guthy antes de ela espalhar rumores de rompimento ao deixar de segui-lo no Instagram em julho.

Davidson e Cline já passaram a noite juntos, então espere mais notícias sobre seu romance. Ainda não está claro como a dupla se conheceu, mas pode ter sido antes de ele terminar com Wonders.