Pete Davidson namorando a estrela de Outer Banks, Madelyn Cline

Pete Davidson está de volta ao cenário do namoro após um breve hiato … e ele já tem uma nova namorada – estrela de Outer Banks Madelyn Cline .

Fontes próximas ao ex-aluno do “Saturday Night Live” disseram ao TMZ… Pete e Madelyn são oficialmente um casal, embora seja um mistério onde, quando e como eles se conheceram.

Mas, a US Weekly – que primeiro divulgou a notícia – disse que o casal conseguiu um quarto para passar a noite no Beverly Hills Hotel – e depois compartilhou um café da manhã discreto na manhã seguinte.

O romance emergente vem logo após o rompimento de Pete com Chase Sui Maravilha em agosto, depois que seu relacionamento de meses fracassou. No passado, Pete também ficou com Ariana Grande, Kim Kardashian, Emily Ratajkowski dar Kate Beckinsaleentre outros notáveis.