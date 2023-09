Petlove VOLTA A CONTRATAR para diversas funções

O Grupo Petlove, que atua há mais de 30 anos de mercado no mercado e tem o objetivo de democratizar e simplificar o cuidado com o pet, está contratando novos funcionários no mercado. Posto isso, verifique a lista de opções em aberto abaixo:

Analista Comercial – São Paulo – SP e Híbrido – Temporário;

Analista de Cadastro JR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Customer Experience – PCD – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Recursos Humanos – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Estágio em Análise de Dados – São Paulo – SP e Remoto – Estágio;

Estágio em Gestão de Desempenho – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Estágio em Growth – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Pessoa Banhista Tosadora – São Paulo – SP- Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Flutter – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Gerente de Logística – Itapeva – MG – Efetivo;

Supervisor (a) de Service Center – São Paulo – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Júnior – Plano de Saúde Pet – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Petlove

Sobre a Petlove, podemos ressaltar que a missão da empresa é democratizar e simplificar o cuidado com o pet, oferecendo a melhor experiência para tutores e empoderando médicos-veterinários e empreendedores do segmento pet.

No geral, oferece tudo o que o pet precisa, com uma experiência que vai muito além de petshop. São mais de 15 mil produtos no site e app, serviços como hospedagem e atendimento veterinário em domicílio, além da Assinatura, que permite o agendamento das suas compras, com desconto sempre.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Petlove já foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

