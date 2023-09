PETROBRAS anuncia oficialmente NOVO CONCURSO PÚBLICO para 458 Vagas.

A Petrobras, uma das maiores empresas de energia do mundo, fez um anúncio importante no último dia 08. A companhia está se preparando para lançar um novo concurso público, com 458 vagas disponíveis para profissionais de nível técnico. Este novo concurso da Petrobras está atraindo muita atenção, a empresa está reservando 20% das vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs) e 20% das vagas para pessoas negras.

Convocação de aprovados no concurso público anterior

A Petrobras tem um histórico de convocação de aprovados em concursos públicos. No último concurso, a companhia convocou 289 aprovados que estavam no cadastro de reserva. Esses profissionais, de áreas como Administração, Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia de Processamento e Engenharia de Produção, irão se juntar à companhia em uma data ainda a ser definida.

Esses novos funcionários vão somar-se aos cerca de 1800 empregados oriundos desse concurso de nível superior que já ingressaram na companhia. A previsão da Petrobras é convocar todo o cadastro de reserva até o fim da data de validade deste concurso, que termina em maio de 2024.

Concurso da Petrobras

O processo seletivo público da Petrobras tem várias etapas. A primeira é a inscrição, seguida de provas objetivas. Os candidatos aprovados são convocados para comprovação de requisitos e avaliação médica.

Os candidatos aprovados são convocados através de um telegrama encaminhado para o endereço cadastrado. A convocação é complementada por uma mensagem de e-mail enviada pelo sistema de Recrutamento e Seleção da companhia.

Benefícios oferecidos pela Petrobras

A Petrobras oferece uma série de benefícios para seus funcionários, além do salário. Entre eles, está a previdência complementar (opcional), plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes.

A companhia também oferece a possibilidade de prorrogação da licença maternidade por mais 60 dias além do que estabelece a legislação (120 dias), totalizando até 180 dias. A Petrobras também disponibiliza salas de apoio à amamentação em diversas unidades e proporciona a redução da jornada de trabalho para lactantes em até duas horas por dia durante o primeiro ano de vida da criança.

Concursos federais

Os concursos federais têm sido uma grande oportunidade para o Brasil. Sobre o assunto, a ministra Esther Dweck voltou a falar sobre os novos pacotes federais.