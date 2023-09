PFL: Nate Diaz se esquivando da oferta de MMA de US$ 10 milhões de Jake Paul ou isso está abaixo dele?

Fvermes UFC lutador Nate Diaz foi ao X (Twitter) na noite de quinta-feira para praticamente matar a possível luta de artes marciais mistas (MMA) contra Jake Pauloque afirma que o nativo de Stockton está “se esquivando” de sua oferta de US$ 10 milhões para entrar no octógono contra ele.

Diaz, 38, vem de uma derrota no boxe para Paul por decisão unânime e o YouTuber que virou boxeador agora quer tentar a sorte no MMA.

“Eu simplesmente levei o cachorro para passear com ele no ringue de boxe e fiz com que parecesse fácil”, disse Paul em um vídeo. “E se eu vencê-lo no MMA, fico com seu status de lenda. Então, não sei se ele estava tipo, talvez o risco disso não seja bom o suficiente para os US$ 10 milhões”.

Diaz respondeu mantendo-se firme com sua postura de que a luta teria sido uma vitória para ele se tivesse sido uma briga de rua. A certa altura, o ex-lutador do UFC poderia ter estrangulado Paul.

“Você perdeu uma luta de boxe de qualquer maneira, p — y”, Diaz tuitou. “Lute contra você mesmo, coxo…”

Nate Diaz tem opções mais prolíficas

Diaz, que iniciou sua própria promoção, ainda não descartou um retorno ao UFCespecialmente se isso significar uma luta trilogia contra Conor McGregor.

Quando se trata de lutar contra Paul no octógono, o risco é muito maior que a recompensa, assim como afirmou “The Problem Child”.

Se Diaz vencer, os fãs dirão que é porque Paul não é lutador de MMA, mas se ele perder seu legado poderá ficar manchado.

Por enquanto, Diaz basicamente interrompeu qualquer progresso no sentido de encontrar Paul dentro do octógono, e parece que apenas muito mais dinheiro poderia convencê-lo a aceitar a luta.