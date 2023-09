Philadelphia Phillies conquista o wild card da NL e segue para a pós-temporada pelo segundo ano consecutivo

Bryce Harper estendeu os braços o máximo que puderam e esperou que seus exultantes companheiros de equipe dos Phillies lhe dessem um soco no meio com garrafas de espumante que haviam sido transformadas em super absorventes.

JT Realmuto usou os dentes para roer o plástico que envolvia uma caixa de charutos, pronta para acender o acessório oficial de qualquer boa festa de clube. Garrett Stubbs tirou uma alça do macacão Phillies e dançou algumas músicas com Brandon Marsh e Nick Castellanos.

Não há maneira errada de comemorar um clinch, é claro, e o Filadélfia praticou bastante com festas pós-temporada depois de desfrutar de três delas no ano passado a caminho da World Series.

Mas talvez o visual mais encantador tenha pertencido ao dono da equipe, John Middleton, de 68 anos. Ele estava no tapete encharcado com um chapéu Phillies encharcado, camiseta e shorts. E descalço, o proprietário que uma vez jurou que gastaria “dinheiro estúpido” para tornar os Phillies vencedores novamente tinha outra coisa que queria dizer:

“Acho que somos uma equipe melhor este ano do que no ano passado”, disse ele.

Os Phillies colocaram o Liga Nacional avisados, eles estão prontos para outra corrida na World Series depois de uma vitória de 10 entradas e 3-2 sobre o Pittsburgh Pirates na noite de terça-feira.

Os Phillies também conquistaram o primeiro lugar no wild card e sediarão todos os jogos do segundo ano da série NL wild card. O jogo 1 é terça-feira no Citizens Bank Park.

“Temos uma grande equipe e um grande grupo”, disse Harper. “Não poderíamos fazer isso sem todos os caras deste clube.”

Isso inclui outfielder Johan Rojas e o apaziguador Jeff Hoffman, dois jogadores que nem estavam no elenco do primeiro dia. Rojas venceu o trabalho de campo central e venceu o jogo com um single RBI que marcou o corredor Christian Pache. Hoffman se transformou em um apaziguador confiável no final do turno e conquistou a vitória com um 10º lugar sem gols.

O único apaziguador de Rojas, David Bednar (3-3), deu início a uma grande celebração que rapidamente se espalhou pela sede do clube. “Phillies CLINCHED Wild Card” apareceu no placar e a música oficial da pós-temporada do time, “Dancing On My Own”, foi colocada no volume máximo.

“Acho que as memórias criadas com a música que fugimos são reais”, disse Castellanos. “Eu também acho que o fato de a cidade poder participar da música também foi real. Ser capaz de fechar e colocar de volta e deixar a cidade tão animada quanto nós significa que é real. E real é lindo.”

Os Phillies tentarão fazer outra corrida na World Series

Os Phillies estavam prontos para outra festa selvagem no clube depois de conquistar vitórias na NL Division Series e NLCS em casa na temporada passada. Eles perderam a World Series para o Houston em seis jogos no ano passado e carregaram o peso dos negócios inacabados para este ano.

Eles apenas tiveram que esperar.

Brandon Marsh marcou para os Phillies e Harper acrescentou um sacrifício para uma vantagem de 2 a 0 no sexto.

Bryan Reynolds, do Pittsburgh, acertou um chute solo no sétimo contra o titular do Phillies, Aaron Nola, e Henry Davis acertou um do All-Star mais próximo, Craig Kimbrel, que empatou o jogo em 2 no oitavo.

Rojas os resgatou para a primeira vitória dos Phillies em uma eliminatória desde 1920.

Os Phillies comemoraram sua primeira vaga na pós-temporada no Citizens Bank Park desde 18 de setembro de 2011, quando conquistaram seu quinto título consecutivo da NL East.

Seguiu-se uma década de anos magros, mas a comemorada chegada de Harper em 2019 ajudou a trazer entusiasmo, entusiasmo para o futuro e, eventualmente, para a pós-temporada. Os Phillies contrataram o shortstop Trea Turner nesta temporada e sua recuperação no segundo tempo levou os Phillies ao wild card.

Sem dúvida, o estádio vai balançar novamente como aconteceu em outubro passado. Gerente dos Phillies Rob Thompson disse que um técnico rival lhe disse durante os playoffs que um jogo na Filadélfia era “quatro horas de inferno”. Os Phillies venceram seus primeiros seis jogos em casa nos playoffs na temporada passada, dando o tom para o que chamaram de Outubro Vermelho.

Thomson rendeu risadas após a vitória do wild card na temporada passada. Thomson foi tomar um gole de sua garrafa de espumante e – doink! Para alegria dos fãs que viram o vídeo nas redes sociais, a rolha ainda estava lá dentro.

“Eu não sabia que alguém sabia até voltar ao meu escritório e minha filha me mandar uma mensagem”, disse ele antes do jogo de terça-feira.

Thomson brincou que aprendeu a lição e estava pronto para desarrolhar antes de tomar um gole.

Sua garrafa estava aberta na terça-feira, quando ele se dirigiu ao time na sede do clube, antes do início da verdadeira comemoração.

“Este é apenas o começo”, disse Thomson. “Esta equipe foi construída para onde estamos indo. Chegar lá é a parte difícil. Agora temos que acabar com isso.”

Nola, pronto para entrar na agência gratuita, tirou o boné

Nola é o jogador mais antigo da Filadélfia e conquistou a vitória no wild card da última temporada contra o Houston. Nola eliminou oito Pirates e chegou a 200 pela terceira temporada consecutiva. Nola, prestes a entrar como agente livre no final da temporada, tirou o boné ao sair do monte e foi aplaudido de pé depois de acertar oito em 6 2/3 entradas.

Mitch Keller balançou o braço após o arremesso e ficou ferido

O titular do Pirates, Mitch Keller, tentou jogar spoiler ao levar um no-hitter para o sexto. Mas no primeiro arremesso do inning, Keller lançou um para o alto e para fora e balançou o braço direito. A equipe de treinamento apareceu e Keller lançou alguns arremessos de aquecimento. No segundo arremesso, Marsh acertou em cheio para seu 11º home run da temporada. Ele ainda rebateu seis rebatidas e tem 210 rebatidas na temporada, um recorde da franquia (desde 1887) de maior número de arremessadores destros.

“Você não consegue esse número a menos que seja realmente consistente ao longo do ano e Mitch tem sido muito consistente”, disse o técnico do Pirates, Derek Shelton.

A estrela de Phillies, Rhys Hoskins, provavelmente não retornará na pós-temporada

Phillies 1B Rhys Hoskins ainda tem chances remotas de entrar na escalação da pós-temporada enquanto se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo. Thomson disse na terça-feira que ainda não é provável que o rebatedor seja liberado e ativado antes da World Series.

A SEGUIR

Os Pirates enviam RHP Johan Ovedo (9-14, 4,12 ERA) para o monte contra Phillies LHP Ranger Suarez (4-6, 3,89 ERA).