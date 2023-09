Se você é usuário do PicPay, é hora de ficar por dentro das novidades. Recentemente, surgiram informações sobre uma mudança importante na política da fintech brasileira, que está deixando muitos usuários curiosos e preocupados.

PicPay anuncia cobrança de R$ 10 para contas inativas? Entenda!

O PicPay, conhecido por sua praticidade e eficiência em serviços financeiros, está planejando começar a cobrar uma taxa de R$ 10,00 para contas inativas.

PicPay: uma fintech de sucesso

Antes de entrarmos nos detalhes da cobrança para contas inativas, vale a pena destacar a importância do PicPay no cenário financeiro atual. Fundada em 2012, essa fintech ganhou milhões de adeptos nos últimos anos. Com aproximadamente 30 milhões de usuários ativos, o PicPay se tornou uma das marcas mais reconhecidas e utilizadas no Brasil.

Desse modo, a plataforma oferece uma ampla gama de serviços financeiros, desde pagamento de contas e parcelamento de boletos até empréstimos pessoais, cartões de crédito e investimentos em criptomoedas.

Além disso, o PicPay simplificou a forma como as pessoas lidam com seu dinheiro, tornando as transações financeiras mais convenientes e acessíveis.

Em 2021, o PicPay foi eleito a melhor fintech do Brasil pela segunda vez, de acordo com a votação popular. Isso destaca a confiança que os usuários depositam na plataforma e sua importância no cenário financeiro digital do país.

A decisão de cobrar contas inativas



No entanto, com o crescimento exponencial de sua base de usuários, o PicPay também viu o número de contas inativas aumentar. Muitos usuários, por diversos motivos, deixaram de utilizar o aplicativo por um período prolongado de tempo, resultando em contas inativas.

A fim de abordar essa situação, o PicPay tomou uma decisão significativa. A partir de agora, contas que não apresentarem nenhuma movimentação ou acesso ao aplicativo nos últimos 360 dias estarão sujeitas a uma taxa de R$ 10,00.

Dessa forma, essa taxa será aplicada mensalmente até que a conta seja utilizada novamente ou até que o saldo seja inferior ao valor da cobrança. É importante ressaltar que, caso o usuário realize qualquer movimentação em sua conta após a cobrança da taxa, ela será suspensa automaticamente.

Em suma, isso significa que a cobrança é uma maneira de incentivar os usuários a manterem suas contas ativas ou, caso não tenham interesse, a cancelá-las.

O valor da cobrança e a preocupação com o saldo

A taxa de R$ 10,00 pode parecer pequena, mas o PicPay a implementou com o objetivo de evitar saldos negativos e a inadimplência dos usuários nos serviços de proteção ao crédito, como SPC e Serasa.

A empresa se preocupa em manter a integridade financeira de seus usuários e garantir que ninguém seja prejudicado devido a contas inativas. Contudo, para aqueles que desejam encerrar suas contas no PicPay, o processo pode ser realizado através do aplicativo, que está disponível para download no sistema Android.

Facilitando a vida financeira dos usuários

O PicPay continua a ser uma solução completa para as necessidades financeiras dos brasileiros. Mesmo com a introdução da taxa para contas inativas, a plataforma continua oferecendo uma ampla gama de serviços financeiros, tornando mais fácil e conveniente o gerenciamento do dinheiro no dia a dia.

Portanto, se você é usuário do PicPay, esteja ciente das novas políticas relacionadas a contas inativas e tome medidas adequadas para evitar cobranças desnecessárias.

Lembre-se de que o PicPay está comprometido em simplificar sua relação com o dinheiro, e essa mudança é uma medida para manter essa experiência financeira positiva para todos.

Desse modo, basta acessar a sua conta periodicamente para mantê-la ativa, evitando essa modalidade de cobrança. Dessa forma, poderá usufruir dos benefícios da carteira do PicPay.