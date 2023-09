PicPay libera MILHÕES de cartões de crédito com limite garantido; Veja como pedir

O PicPay anunciou no início de agosto uma grande inovação para seus clientes. Trata-se de um cartão de crédito que possui seu limite diretamente vinculado ao saldo disponível na conta ou a um “Cofrinho” específico. Desta maneira, os usuários da carteira digital possuem um acesso mais fácil ao produto, ao mesmo tempo que a empresa promove a educação financeira.

Este cartão de crédito do PicPay se provou um grande sucesso, tendo em vista que mais de 2 milhões de unidades já foram emitidas pela carteira digital. Segundo Frederico Trevisan, diretor de Cartões do aplicativo, “Já sabíamos que teria uma ampla adesão, mas os números têm nos surpreendido positivamente. Só mostra como é possível oferecer um cartão de crédito com uma dinâmica consciente e educativa, que garante os benefícios do produto sem se enrolar financeiramente. Quanto mais o usuário guarda, mais limite ele tem, e o mais importante: com a garantia de que vai conseguir pagar a fatura no fim do mês”.

Confira a seguir mais informações sobre o funcionamento do cartão de crédito do PicPay.

Cartão de crédito PicPay

O cartão de crédito lançado pelo PicPay funciona da seguinte forma: o saldo disponível na conta do usuário, ou no “Cofrinho” que for designado, será transformado instantaneamente em limite de crédito para o cartão. Com isso, podem ser realizadas compras e transações, com o prazo de até 40 dias para pagamento da fatura.

É importante destacar que esse produto do PicPay é oferecido aos usuários que não possuem histórico de crédito na instituição financeira. Além disso, a solicitação do serviço pode ser feita diretamente pelo aplicativo.

A mecânica de funcionamento deste cartão do PicPay reserva o valor que será utilizado em uma compra, o mantendo com um rendimento a 102% do CDI, em todos os dias úteis. Dessa forma, o cliente pode pagar a fatura utilizando este valor reservado, assim como outras formas de pagamento. O saldo que restar no “Cofrinho”, inclusive, continuará disponível como limite e rendendo.

Como solicitar o produto?



O PicPay Card pode ser solicitado pelos clientes da carteira digital diretamente pelo aplicativo da empresa, que está disponível para download em dispositivos Android e iOS. Através do software, o usuário deve demonstrar interesse em adquirir o serviço, entrando na lista de espera.

Para solicitar esse cartão de crédito e débito o cliente PicPay também deve fornecer alguns dados pessoais para a plataforma, como nome completo, data de nascimento, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

Além disso, uma foto no formato “selfie” segurando o documento oficial de identificação será necessária. Após o cadastro inicial, o PicPay irá fazer uma análise do perfil do usuário e fornecer uma resposta, aprovando ou recusando o pedido do novo cartão. Caso aprovado, o cliente poderá ter acesso a mais informações sobre o serviço, como limite de crédito, através do aplicativo.

Benefícios PicPay Card

O cartão de crédito PicPay Card não possui cobrança de anuidade, e também inclui vantagens como limite de até R$ 5 mil, o qual pode ser utilizado para saques, abrangência internacional (Mastercard Internacional), participação no Mastercard Surpreenda (programa de benefícios), assim como o cashback de 5%, citado anteriormente.

Além do cashback do PicPay Card, a plataforma também oferece dinheiro de volta em compras feitas através da carteira digital. No entanto, ao contrário de outras instituições financeiras, o cashback do PicPay funciona por parceiro, e não por produto, ou seja, irá variar de acordo com a loja em que a compra está sendo realizada.