PicPay oferece cartão de crédito com limite instantâneo e SURPREENDE brasileiros

No início de agosto, o PicPay, uma das principais carteiras digitais do Brasil, surpreendeu seus clientes ao introduzir uma nova funcionalidade em seu aplicativo. Agora, os usuários da plataforma podem desfrutar de um cartão de crédito com limite diretamente vinculado ao saldo em conta ou a um “Cofrinho” específico, proporcionando maior estabilidade financeira e oportunidades de crescimento econômico para seus clientes.

Essa funcionalidade pioneira do PicPay oferece aos usuários a oportunidade de usar um cartão de crédito com limite instantâneo, calculado com base em seu saldo disponível na carteira digital ou em um Cofrinho dedicado para essa finalidade. O que torna isso ainda mais atrativo é o período de pagamento da fatura, que se estende até 40 dias, permitindo uma gestão financeira mais eficaz e tranquila.

Ao utilizar o cartão de crédito do PicPay, o valor da compra é automaticamente reservado em um Cofrinho designado para transações com o cartão. A vantagem dessa modalidade é que o saldo nesse Cofrinho ainda rende a uma taxa de 102% do CDI, garantindo que o dinheiro dos clientes continue crescendo enquanto aguarda o pagamento da fatura.

Para obter o cartão de crédito de limite instantâneo do PicPay, basta seguir alguns passos simples. Primeiramente, é preciso criar uma conta na empresa, o que leva apenas alguns minutos e pode ser feito diretamente pelo aplicativo.

Uma vez que a conta esteja ativa, é preciso fazer a solicitação do cartão. Vale informar que o cartão virtual é disponibilizado minutos após a contratação. A empresa ainda explica que para o cartão de crédito ser ativado, é necessário fazer um depósito de ao menos R$ 50.

Construção de um bom histórico de crédito

Muitos brasileiros enfrentam desafios quando se trata de obter acesso a ofertas de crédito pré-aprovadas devido a históricos financeiros limitados ou restrições de crédito anteriores. Nesse cenário, o uso responsável do cartão de crédito vinculado ao PicPay oferece uma oportunidade de mudança.

Com a nova função os usuários podem construir um histórico positivo com a empresa. À medida que os usuários demonstram responsabilidade no uso do cartão e na gestão de seus pagamentos, eles constroem um histórico que reflete sua confiabilidade financeira.



PicPay Card chama a atenção dos clientes

De acordo com informações divulgadas pelo PicPay, em apenas um mês desde o seu lançamento, já foram emitidos mais de 2 milhões de cartões com limite garantido. Essa grande adesão demonstra o crescente interesse dos brasileiros por uma opção de crédito alternativa.

“Já sabíamos que teria uma ampla adesão, mas os números têm nos surpreendido positivamente. Só mostra como é possível oferecer um cartão de crédito com uma dinâmica consciente e educativa, que garante os benefícios do produto sem se enrolar financeiramente. Quanto mais o usuário guarda, mais limite ele tem, e o mais importante: com a garantia de que vai conseguir pagar a fatura no fim do mês”, disse Frederico Trevisan, diretor de Cartões no PicPay.

O lançamento do cartão de crédito de limite instantâneo pelo PicPay está revolucionando a forma como os brasileiros lidam com o crédito, tornando-o mais acessível e adaptável às necessidades individuais. Com o sucesso inicial desta iniciativa, a empresa vem desempenhando um papel importante na democratização do acesso ao crédito no país.