Piloto que foi ejetado de um jato militar diz ao despachante do 911 que precisa de uma ambulância, áudio

O áudio bizarro do 911 depois que um piloto foi ejetado de um jato militar furtivo e pousou no quintal de alguém está levantando ainda mais questões sobre o que aconteceu antes do jato cair.

Como informamos, F-35 caiu na Carolina do Sul no domingo, depois que um “mau funcionamento” não descrito fez com que o piloto fosse ejetado do jato, que voava a 1.000 pés.



O piloto pousou no quintal de uma casa e aparentemente machucou as costas. Você ouve o proprietário conversando com muita calma com um despachante do 911 muito confuso, explicando que o piloto precisava de uma ambulância.

O proprietário diz: “Temos um piloto em casa e acho que ele pousou no meu quintal, e estamos tentando ver se conseguimos uma ambulância para chegar em casa, por favor”.

Em seguida, o piloto buzina, dizendo: “Senhora, um jato militar caiu. Eu sou o piloto. Precisamos iniciar o resgate”, acrescentando: “Não tenho certeza de onde o avião está. Teria caiu em algum lugar. Eu ejetei.”

O despachante precisa ouvir tudo algumas vezes antes de poder processar o que aconteceu.

O jato caiu em uma área remota da Carolina do Sul. Um morador disse a um repórter local como parecia antes e no impacto.

Os militares levaram quase 24 horas para localizar os destroços, o que é extremamente intrigante.



