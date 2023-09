Pink expulsa manifestante anti-circuncisão em show em San Antonio

Psensação op Pink, conhecida por ela sem remorso e natureza francatomou posição firme contra uma frequentador de concertos perturbador durante um show recente em Santo Antônio, Texas.

O Artista vencedor do Grammyque é apaixonada por sua música e por seu papel de mãe, não hesitou em abordar a polêmica interrupção.

Durante sua apresentação, Rosa foi recebido com um interrupção inesperada quando um membro da audiência começou a protestar ruidosamente contra circuncisão.

O indivíduo exibiu uma mensagem em seu celular denunciando a prática como “cruel e prejudicial.”

Este incidente marcou mais uma interrupção incomum na Rosa série de concertos, seguindo interrupções anteriores envolvendo um saco de cinzas humanas e um roda de queijo.

Postura de tolerância zero de Pink

Em um vídeo gravado por fã postado nas redes sociais, Rosa, sentada perto o suficiente para ler a mensagem, interrompeu sua apresentação acústica para se dirigir ao manifestante. Com um sorriso irônico, ela comentou: “Oh, uau, você está defendendo uma ideia agora, não é? Você se sente bem consigo mesmo?”

O manifestante respondeu com entusiasmo “Sim!” à pergunta de Pink, o que levou à sua resposta seca, “Você vai ficar bem? Você gastou todo esse dinheiro para vir aqui e fazer isso?” O públicoclaramente em apoio ao artista, explodiu em aplausos.

Com um toque de humor, Rosa adicionado, “Vou ter que comprar uma bolsa Birkin com o dinheiro da passagem. Tire essa merda daqui.”

O do público a reação ficou ainda mais forte, apoiando claramente Rosa posição.

Enquanto o manifestante continuava a transmitir a sua mensagem à multidão, Rosa instou-o a sair, afirmando: “Ele veio aqui esta noite para falar sobre circuncisão… Tire isso, tire esse câncer, cara.”

Seguindo Rosa instruções, segurança acompanhou o manifestante fora do local, solicitando Rosa para expressar sua simpatia, dizendo: “Eu me sinto mal por ele ter perdido seu tempo esta noite.”

Anticircuncisão, um tema infeliz e familiar para Pink

Este incidente não é a primeira vez que Pink se vê envolvida em discussões sobre a circuncisão.

Em 2019ela enfrentou reação de ativistas anti-circuncisão depois de compartilhar uma foto dela então 2 anos de idade filho, Lua Jameson que havia tirado o seu trocar fralda perto de uma piscina.

O controvérsia surgiu quando as pessoas começaram a especular sobre Jameson estado de circuncisão.

Rosa retirou a postagem, mas abordou os comentários denunciando o negatividade e enfatizando a necessidade de respeito mídia social ditado “Há algo muito errado com muitos de vocês por aí. Falando sobre o pênis do meu bebê? .”

Ela continuou, “Eu apaguei porque vocês são todos nojentos. E agora estou desligando meus comentários e balançando a cabeça diante do estado das mídias sociais e dos guerreiros do teclado, e da negatividade que vocês trazem para a vida de outras pessoas. Há algo seriamente errado com muitos de vocês por aí.”