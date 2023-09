‘Pior árbitro do jogo’: Lutadores reagem à não decisão de Daniel Lacerda x Edgar Cháirez no Noche UFC

Daniel Lacerda teve sua primeira vitória no octógono negada em cinco tentativas – mas evitou a derrota quando os árbitros anularam uma finalização no primeiro round contra Edgar Cháirez no Noche UFC.

O árbitro Chris Tognoni interrompeu a luta aos 3:47 do primeiro round ao verificar o braço de Lacerda, que foi preso por uma guilhotina de Cháirez. O braço de Lacerda parecia mole, mas quando Tognoni separou os dois, Lacerda mostrou que não estava inconsciente.

No replay, a Comissão Atlética de Nevada decidiu que a luta não tinha decisão, tirando a vitória de Cháirez e deixando os dois lutadores sem uma resolução oficial para a luta preliminar no sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

Aqui está o que os lutadores têm a dizer sobre a polêmica chamada e final do árbitro.

Braço labial, preso contra a cerca, nada se movendo. eu pude ver por que ele parou. talvez ele devesse ter verificado o braço novamente antes de chamá-lo. #UFCNoche -Cody Durden (@Cody_Durden) 17 de setembro de 2023

Dom está certo! Você tem que saber o que está olhando! Isso é um erro ENORME! Todo mundo continua dizendo que dar um “polegar para cima” ajuda, mas não há nenhuma regra ou benefício em fazer isso além de possivelmente perder o tempo defensivo necessário para se PROTEGER. Este é um Sem Concurso, FÁCIL.#NocheUFC -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 17 de setembro de 2023

Deixe-os continuar lutando… até a morte, se possível…. #ufc — Renato Moicano UFC (@moicanoufc) 17 de setembro de 2023

Se você for usar o replay instantâneo, eu digo para reiniciarmos a luta no estrangulamento e partir daí para que você não tire de ninguém o dinheiro potencial para ganhar -Brian BOOM Kelleher (@brianboom135) 17 de setembro de 2023