PIX de R$ 1.320,00 na conta de milhares de brasileiros; veja se você tem direito

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é órgão responsável por realizar diversos pagamentos relativos à benefícios previdenciários. O repasse dos valores possui grande importância para milhões de brasileiros, proporcionando um pagamento rápido e seguro diretamente em suas contas. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos fornecer todas as informações necessárias sobre o Pix do INSS, incluindo quem tem direito a receber, como consultar o extrato do INSS e os próximos pagamentos programados. Continue lendo para saber mais!

Quem tem direito ao Pix do INSS?

O Pix do INSS é destinado aos segurados que recebem até um salário mínimo, o equivalente a R$ 1.320. Se você se enquadra nessa faixa salarial e o número final do cartão de benefício encerra-se com o número 4, você está apto a receber o pagamento do INSS através do Pix já a partir de hoje.

É importante ressaltar que, para verificar a data programada para o recebimento do benefício, você deve examinar o último número de identificação do cartão do auxílio, ignorando o dígito de verificação subsequente ao traço. Por exemplo, se a identificação do seu cartão for 123456789-0, o número final considerado será o 9.

Calendário de pagamentos via Pix do INSS

A seguir, apresentamos o calendário com as datas programadas para os próximos pagamentos via Pix referentes ao mês de setembro, organizado com base no valor do auxílio a ser recebido.

Para os segurados do INSS que recebem até R$ 1.320

Benefícios com final 1: 25 de setembro (já pago);

Benefícios com final 2: 26 de setembro (já pago);

Benefícios com final 3: 27 de setembro (já pago);

Benefícios com final 4: 28 de setembro (hoje)

Benefícios com final 5: 29 de setembro

Benefícios com final 6: 2 de outubro

Benefícios com final 7: 3 de outubro

Benefícios com final 8: 4 de outubro

Benefícios com final 9: 5 de outubro

Benefícios com final 0: 6 de outubro

Para os beneficiários que recebem quantias superiores a R$ 1.320



Benefícios com finais 1 e 6: 2 de outubro

Benefícios com finais 2 e 7: 3 de outubro

Benefícios com finais 3 e 8: 4 de outubro

Benefícios com finais 4 e 9: 5 de outubro

Benefícios com finais 5 e 0: 6 de outubro

Consulta ao extrato do INSS

Os segurados do INSS têm a opção de consultar o extrato do Instituo Nacional do Seguro Social de forma rápida e conveniente, tanto pelo aplicativo oficial do INSS quanto pelo site Meu INSS. Para acessar as informações, é necessário fazer login com a conta Gov.br, que é o sistema unificado de login para os serviços digitais do governo federal.

Através do aplicativo e do site, é possível acessar informações cruciais, como o extrato de pagamento de benefícios, os valores a serem recebidos nos próximos pagamentos, as datas de pagamento e a possibilidade de agendar ou remarcar perícias, além de outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.

Benefícios do INSS

Além dos pagamentos via Pix, o INSS oferece diversos benefícios importantes para os brasileiros. Entre eles, destacam-se:

Aposentadoria por idade

Aposentadoria por invalidez

Auxílio-doença

Auxílio-reclusão

Pensões

Salário família

Salário maternidade

Pecúlio

Seguro-defeso

Cada benefício possui suas próprias regras e requisitos específicos. Caso você tenha dúvidas sobre qual benefício se encaixa nas suas necessidades, é recomendado entrar em contato com o INSS para obter informações mais detalhadas.

Praticidade

O Pix do Instituo Nacional do Seguro Social é uma forma prática e segura de receber os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. Se você se enquadra nos critérios mencionados, fique atento ao calendário de pagamentos e consulte regularmente o extrato do INSS para acompanhar suas informações financeiras. Caso precise de mais informações ou precise esclarecer dúvidas específicas, entre em contato com o Instituo Nacional do Seguro Social (INSS) para obter suporte adequado.