PIX Federal está disponível para 21 milhões de famílias; veja se você tem direito

O Governo Federal anunciou o início do pagamento do PIX para mais de 21 milhões de famílias brasileiras. Essa medida visa facilitar o acesso e agilizar o recebimento do Bolsa Família, um programa social que beneficia famílias em situação de vulnerabilidade.

Neste artigo, vamos explorar os detalhes sobre como funciona o PIX federal, quem pode receber e como é realizado o pagamento.

O que é o PIX federal?

O PIX federal é uma modalidade de pagamento que permite que as famílias beneficiárias do Bolsa Família recebam o auxílio diretamente em suas contas bancárias de forma rápida e segura. Esse sistema é uma alternativa ao pagamento por meio de lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal, que muitas vezes envolve filas e espera.

Como funciona o PIX federal?

O PIX federal funciona de maneira simples e prática. Primeiramente, é necessário que o beneficiário tenha uma conta bancária em seu nome. Através do aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos Android e iOS, o Governo Federal realiza o depósito do auxílio diretamente na conta do beneficiário.

Dessa forma, as famílias podem ter acesso ao dinheiro de forma imediata e utilizar o valor para suas necessidades básicas.

Quem pode receber o PIX federal?

O PIX federal é destinado exclusivamente às famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Para se enquadrar nos critérios de elegibilidade, é necessário atender a algumas condições. Entre elas, é preciso ter uma renda familiar média por pessoa de até R$ 218 e estar com a inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único do Governo Federal.



É importante ressaltar que é necessário manter as informações do CadÚnico atualizadas a cada dois anos.

Como é realizado o pagamento do PIX federal?

O pagamento do PIX federal é realizado de acordo com um calendário estipulado pelo Governo Federal. O calendário é organizado levando em consideração o Número de Inscrição Social (NIS) de cada beneficiário. As datas de pagamento são divulgadas previamente e seguem a seguinte ordem:

NIS final 1: 18/09

NIS final 2: 19/09

NIS final 3: 20/09

NIS final 4: 21/09

NIS final 5: 22/09

NIS final 6: 25/09

NIS final 7: 26/09

NIS final 8: 27/09

NIS final 9: 28/09

NIS final 0: 29/09

É importante que os beneficiários fiquem atentos ao calendário para saberem a data exata em que o pagamento estará disponível em suas contas.

Valor do auxílio do Bolsa Família

Em 2023, o Governo Federal estabeleceu um valor mínimo de R$ 600 por família beneficiária do Bolsa Família. Além disso, algumas famílias podem receber valores adicionais de acordo com certos critérios.

Por exemplo, famílias com crianças de até 6 anos recebem um adicional de R$ 150 por criança. Já para jovens de 7 a 18 anos, o adicional é de R$ 50. Mulheres gestantes e lactantes também têm direito a um adicional de R$ 50.

Importância do PIX federal para as famílias beneficiárias

O PIX federal traz uma série de benefícios para as famílias beneficiárias do Bolsa Família. Além de eliminar a necessidade de deslocamento até uma agência bancária ou lotérica, o PIX garante um recebimento mais rápido e seguro do auxílio.

Isso permite que as famílias tenham acesso imediato aos recursos e possam utilizá-los de acordo com suas necessidades.

Dicas para utilizar o PIX federal de forma segura

Para utilizar o PIX federal de forma segura, é importante seguir algumas dicas:

Mantenha seu aplicativo Caixa Tem sempre atualizado para garantir o acesso às últimas funcionalidades e correções de segurança. Não compartilhe sua senha do aplicativo com outras pessoas e evite realizar transações em dispositivos desconhecidos. Fique atento a possíveis golpes e sempre verifique a autenticidade de mensagens e links recebidos. Em caso de dúvidas ou problemas, entre em contato com o suporte do aplicativo Caixa Tem ou com a Caixa Econômica Federal.

Ademais, o PIX federal já está disponível para mais de 21 milhões de famílias brasileiras beneficiárias do Bolsa Família. Essa modalidade de pagamento traz mais praticidade, agilidade e segurança para o recebimento do auxílio. Com o PIX, as famílias podem ter acesso imediato aos recursos e utilizá-los de acordo com suas necessidades.

É importante que os beneficiários fiquem atentos ao calendário de pagamento e sigam as orientações de utilização do aplicativo Caixa Tem para garantir uma experiência segura e tranquila.

