Pix para viajar com ar-condicionado? Entenda a polêmica com motoristas de aplicativo

O Pix, sistema de transferências bancárias instantâneas, foi criado pelo Banco Central em 2020, e se tornou indispensável na vida dos brasileiros ao longo dos últimos anos. Atualmente, grande parte da população do país possui acesso e também utiliza diariamente esta ferramenta.

Um dos usos muito frequentes do Pix é para o pagamento de viagens em aplicativos como Uber, 99, entre outros. No entanto, recentemente surgiu na internet uma polêmica envolvendo motoristas de aplicativos de viagens e o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central.

Isso porque foram feitas diversas postagens nas redes sociais, as quais mostram motoristas de aplicativo cobrando um Pix dos passageiros, caso queiram viajar com o ar-condicionado ligado.

Esta prática normalmente é feita através de pequenas placas que são colocadas pelo motorista atrás dos bancos dianteiros, ou seja, apontadas para os passageiros que estão nos bancos de trás.

As placas contêm um aviso sobre o custo adicional do ar-condicionado, assim como os dados bancários do condutor, necessários para a realização do Pix. Os valores de cobrança pela climatização costumam variar de R$ 1 a R$ 5, dependendo do motorista.

O assunto já virou polêmica nas redes sociais. De um lado, pessoas defendem que o passageiro tem o direito de viajar com a climatização do ar-condicionado sem custos adicionais, e do outro, os motoristas afirmam que a cobrança é necessária, devido ao aumento no consumo de gasolina gerado pelo equipamento.

O que dizem os motoristas

Eduardo Lima, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo de São Paulo (Amasp), afirma que o uso do ar-condicionado aumenta bastante o custo para o motorista, podendo chegar ao equivalente a três tanques cheios no final do mês.

“No final do dia, a diferença entre o uso e o não uso do ar-condicionado costuma ser de R$ 15 a R$ 20 para o bolso do motorista. Ainda que alguns possam achar que é pouca coisa, não devemos nos esquecer que a quantia deve ser multiplicada pelo número de dias que o profissional trabalha em um mês. Ao final do período, deixa-se de encher um tanque por completo em até três vezes. Pensa só quantas corridas a mais o motorista faz ou deixa de fazer, considerando essa diferença”, afirmou o executivo.



Além disso, Lima afirma que a necessidade de cobrança de um valor adicional via Pix também surge devido ao repasse que as empresas dos aplicativos de viagem fazem aos motoristas. Para ele, atualmente este repasse é muito baixo, pedindo uma colaboração aos passageiros.

“Infelizmente esse é o mecanismo a se recorrer, dadas as tarifas altamente defasadas e diante dos aumentos mais recentes dos aumentos de combustível. Todos gostariam de entregar conforto para os seus passageiros, mas as condições não permitem. A não ser em corridas de categorias superiores, nas quais os valores pagos pelos passageiros (e recebidos pelos motoristas) são maiores”, afirma.

99 se posiciona sobre o Pix para ar-condicionado

O UOL Carros entrou em contato com a 99, empresa que possui um aplicativo de transportes urbanos, para comentar sobre a cobrança de um Pix para viagens com ar-condicionado.

“A 99 informa que é uma empresa de tecnologia voltada à mobilidade urbana e conveniência, que conecta passageiros e motoristas parceiros por meio de seu aplicativo e investe em educação (…). A empresa orienta que a utilização ou não do ar-condicionado seja combinada entre motorista parceiro e passageiro para que a viagem ocorra de forma confortável para ambos”, afirmou em nota.

Sendo assim, conclui-se que o aplicativo de viagens funciona apenas para ligar os passageiros e motoristas, ou seja, a cobrança de um Pix para utilização do ar-condicionado pode ser feita.