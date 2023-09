Pix poderá ser usado para pagar o IPTU NESTA cidade; Veja qual

O Pix é um sistema de transferências instantâneas de dinheiro, o qual se popularizou muito no Brasil ao longo dos últimos anos. Atualmente, a grande maioria da população utiliza a ferramenta diariamente, seja para a compra de produtos, pagamento de dívidas, entre outras situações.

No entanto, agora alguns brasileiros também poderão passar a pagar um imposto muito conhecido com o Pix. Isso porque o IPTU (Imposto predial e Territorial Urbano) da cidade de Porto Alegre (RS) poderá ser pago em breve através do sistema de pagamentos instantâneos. A novidade estará disponível a partir da parcela do IPTU com vencimento em outubro.

Além disso, o documento para pagamento do IPTU passou por outras alterações, ganhando um design mais atrativo. O intuito é proporcionar uma experiência mais amigável para aqueles que irão pagar o imposto, facilitando a compreensão das informações contidas no documento.

Segundo o secretário municipal da Fazenda de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, “Estamos comprometidos em inovar em todos os processos na Fazenda e, como o Pix já faz parte do dia a dia das pessoas, trata-se de um caminho natural para a cobrança de tributos”.

Outras inovações do IPTU de Porto Alegre

Como dito, além do Pix o documento do IPTU de Porto Alegre também sofreu alterações em seu design para facilitar a experiência dos pagadores. Nesse sentido, a nova guia conta com um QR Code, o qual permite o pagamento do imposto através de cartão de crédito. Este meio de pagamento pode ser muito vantajoso em alguns casos, porém deve-se destacar que possuem taxas envolvidas.

Outra novidade que chega junto com o pagamento via Pix é a inclusão do endereço da inscrição do IPTU. Desta forma, o documento facilita a identificação do imóvel em questão, garantindo maior transparência no processo de pagamento.

É importante destacar que o IPTU de Porto Alegre é digital desde 2022. Sendo assim, não ocorre o envio de papéis pelos Correios, o que garante economia e sustentabilidade. Os moradores da cidade que desejam pagar o IPTU podem acessar o documento através do site do tributo, aplicativo de celular, via WhatsApp e enviando os boletos para o e-mail.



Pix Automático

Seguindo com novidades envolvendo o sistema de pagamentos instantâneos, o Banco Central anunciou o desenvolvimento do Pix Automático, com previsão de lançamento para 2024. Com isso, a ferramenta passará a permitir pagamentos recorrentes de contas, mediante autorização do usuário, substituindo o tradicional débito em conta.

O Pix Automático ainda eem processo de consulta pública, porém sua implementação já está em estágios avançados, devido ao Grupo de Trabalho de Negócios do Pix, o qual trata das questões operacionais relativas à nova funcionalidade da ferramenta.

Além disso, um relatório de gestão divulgado pelo Banco Central também trouxe outras previsões de novidades do Pix. Sendo assim, em breve a transação instantânea poderá ser realizada sem a necessidade de conexão com a internet, o que pode facilitar o pagamento em pedágios, transporte público, entre outras situações.

Segundo o relatório do BC, “O uso de novas tecnologias que tornam a experiência de pagamento (Pix) ainda mais rápida pode ser benéfico principalmente em alguns casos de uso específicos, como pagamentos de pedágios em rodovias, estacionamentos e transporte público”.