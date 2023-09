Pix sem conexão com a internet? Veja o que disse o Banco Central

O Pix é um sistema de pagamentos instantâneos, lançado pelo Banco Central em 2020. Ao longo dos anos, a ferramenta se popularizou muito no Brasil, tornando-se o principal meio de pagamento do país. Sendo assim, na busca de inovação deste serviço, o BC divulgou nesta segunda-feira (4) o Relatório de Gestão do Pix, o qual promete novas funcionalidades para o sistema.

Segundo o relatório, em breve o Pix poderá ser realizado sem a necessidade de conexão com a internet, o que pode facilitar o pagamento em pedágios, transporte público, entre outras situações. “O uso de novas tecnologias que tornam a experiência de pagamento ainda mais rápida pode ser benéfico principalmente em alguns casos de uso específicos, como pagamentos de pedágios em rodovias, estacionamentos e transporte público”, informou o documento.

Atualmente, uma transferência via Pix não pode ser realizada sem que o usuário tenha seu dispositivo conectado à internet. Segundo o relatório do BC, o sistema “tem potencial de ampliar o acesso e dar mais comodidade ao usuário, estimulando novas dinâmicas de uso e a substituição de meios de pagamento menos eficientes”.

Além disso, o Banco Central também informou que está desenvolvendo o Pix Automático, que irá permitir o débito automático de contas recorrentes, mediante autorização do usuário. A previsão de lançamento dessa funcionalidade é para 2024, permitindo o pagamento de contas como água, luz e telefone sem a necessidade de autenticar cada transação.

“Dada a maior quantidade de agentes aptos a oferecer a solução aos recebedores, espera-se que o custo também seja menor do que o atualmente observado na oferta de serviços similares”, informou o Banco Central.

Mais informações sobre o Pix Automático

Apesar do Banco Central ainda não ter lançado o Pix Automático, com previsão de lançamento apenas para 2024, existem algumas capturas de tela que mostram alguns pontos dessa função. Sendo assim, uma das imagens mostra que o correntista, de qualquer que seja o banco, será avisado quando algum serviço quiser entrar com pagamentos automáticos nessa função do Pix. Além disso, o usuário deverá analisar os dados e aprovar as saídas mensais de dinheiro.

Desta maneira, a solicitação para o pagamento automático via Pix irá conter informações como nome do estabelecimento, chave Pix, valor, recorrência (quinzenal, mensal, anual, etc.), prazo e data de início/término.



Por fim, as instituições financeiras também terão a liberdade de implementar funções de gestão de gastos ao Pix Automático, baseadas nas entradas e saídas e dinheiro pela função. Com isso, o usuário terá maior controle sobre os serviços que necessitam de pagamento recorrente todos os meses.

Parcelamento

A possibilidade de realizar um Pix parcelado já existe, no entanto, não há um modelo único, sendo que cada instituição financeira oferece o serviço de uma forma. Existem alguns modelos que vinculam uma concessão de crédito pessoal à transação Pix, enquanto outros modelos permitem que a transferência instantânea seja paga na fatura do cartão de crédito.

Sobre o Pix parcelado, o Banco Central informou: “O BC monitora a evolução desse mercado e o uso dessas soluções, podendo, futuramente, caso julgue necessário, decidir pela criação de um produto único ou pela definição de regras mínimas a serem observadas pelas instituições”.