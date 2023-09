Planejando sua aposentadoria? Siga essas dicas para o requerimento

A aposentadoria é um momento importante na vida de qualquer pessoa. É o momento em que podemos desfrutar dos frutos do nosso trabalho e aproveitar o tempo livre para fazer o que amamos. No entanto, para garantir uma transição suave para a aposentadoria, é essencial planejar e fazer o requerimento corretamente. Neste artigo, vamos compartilhar algumas dicas valiosas para ajudar você a se preparar e realizar o requerimento de aposentadoria de forma eficiente.

Verifique os requisitos

Antes de fazer o requerimento de aposentadoria, é fundamental verificar se você atende aos requisitos mínimos estabelecidos pelo sistema previdenciário. O Portal Transparência Previdenciária é uma excelente fonte de informações sobre os critérios necessários para a concessão do benefício. Certifique-se de ter tempo de contribuição e idade suficientes para se qualificar para a aposentadoria, de acordo com os requisitos atuais.

Inclua informações pendentes

Muitas vezes, os segurados possuem vínculos e períodos de contribuição que não constam no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Ao preencher o requerimento de aposentadoria no MEU INSS, é crucial que você insira essas informações pendentes e, se possível, os respectivos documentos que comprovem os períodos trabalhados e/ou outras contribuições pagas. O próprio sistema oferece opções de inclusão de documentos, como a Carteira de Trabalho, comprovantes de contribuição ou a Guia de Previdência Social (GPS).

Utilize o MEU INSS

O MEU INSS é uma ferramenta valiosa para facilitar o requerimento de aposentadoria. Ao acessar o sistema, verifique atentamente os vínculos listados na tela e identifique se estão faltando outros tempos de contribuição. Caso identifique alguma pendência, insira os vínculos no momento em que está solicitando a aposentadoria. Além disso, é importante informar que deseja incluir esses vínculos e editar as informações previdenciárias que são listadas no MEU INSS.

Consulte um servidor do INSS

Caso você tenha dificuldades em utilizar o MEU INSS ou não possua os meios para fazer o requerimento online, uma opção é entrar em contato com a Central 135. O atendente da Central seguirá o mesmo fluxo de informações do aplicativo e poderá auxiliá-lo a acrescentar novas informações de vínculos e contribuições ao INSS, que não estejam no CNIS. Após a conclusão do requerimento, você pode apresentar os documentos necessários no próprio MEU INSS ou agendar o Cumprimento de Exigência para entregar a documentação complementar na Agência da Previdência Social mais próxima.



Dicas adicionais para o requerimento de aposentadoria

Organize seus documentos: reúna todos os documentos necessários, como RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e extratos bancários. Ter tudo organizado facilitará o processo de requerimento.

Fique atento aos prazos: verifique os prazos estabelecidos para realizar o requerimento de aposentadoria e evite deixar para a última hora. É importante ter tempo suficiente para reunir todas as informações e documentos necessários.

Busque orientação profissional: se você estiver em dúvida sobre os requisitos ou o processo de requerimento, é recomendável buscar orientação de um profissional especializado em previdência. Um contador ou advogado poderá oferecer orientações personalizadas de acordo com a sua situação.

“A importância de se conferir os vínculos existentes e, caso necessário, informar que existem outros vínculos a serem acrescentados. Nesse caso, o requerimento será analisado por um servidor.” – Alba Valeria de Assis.

A aposentadoria é um momento esperado na vida de qualquer pessoa, e realizar o requerimento corretamente é fundamental para garantir uma transição tranquila para essa fase. Verifique os requisitos, inclua informações pendentes, utilize o MEU INSS, consulte um servidor do INSS se necessário e siga as dicas adicionais para facilitar o processo. Com planejamento e organização, você estará mais preparado para aproveitar ao máximo essa nova etapa da vida. Lembre-se de que um profissional especializado pode fornecer orientações personalizadas e auxiliar em todo o processo. Agora é hora de planejar e começar a construir uma aposentadoria sólida e tranquila.