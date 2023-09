Planos de reembolso de empréstimos estudantis: Quais são os diferentes planos de reembolso de empréstimos estudantis?

GConseguir um empréstimo estudantil pode parecer uma tarefa simples em comparação com a complexidade de reembolsá-lo. Felizmente, quando se trata de empréstimos federais a estudantes, há mais flexibilidade do que você imagina.

A escolha de um plano de reembolso depende de vários fatores, incluindo elegibilidade, renda, tamanho da família e circunstâncias pessoais. É essencial considerar para quais planos você se qualifica, pois o Departamento de Educação dos EUA O site fornece requisitos de elegibilidade detalhados para cada opção.

Os planos federais de reembolso de empréstimos estudantis podem ser divididos em duas categorias principais: planos tradicionais e planos baseados em renda. Sua escolha deve estar alinhada com seus objetivos financeiros – seja pagar empréstimos rapidamente para minimizar as taxas de juros ou reduzir os pagamentos mensais para aumentar a acessibilidade.

Planos de reembolso tradicionais

Plano de reembolso padrão: Este plano oferece pagamentos fixos efetuados ao longo de dez anos, sendo um dos prazos de reembolso mais curtos.

Embora você economize mais dinheiro em juros, os pagamentos mensais podem ser um pouco mais altos do que outros planos. É ideal para quem quer quitar empréstimos rapidamente ou tem uma renda alta. No entanto, não é adequado para Perdão de empréstimo de serviço público (PSLF) candidatos.

Plano de reembolso graduado: Com pagamentos iniciais mais baixos que aumentam a cada dois anos, este plano é adequado se você prevê que sua renda aumentará ao longo do período de reembolso de dez anos. Semelhante ao plano padrão, pode não ser a melhor escolha para PSLF candidatos.

Plano de reembolso estendido: Se você acabou US$ 30.000 em empréstimos federais estudantis pendentes, este plano permite estender o período de reembolso em até 25 anos. Embora os pagamentos mensais possam ser mais baixos, os planos baseados na renda geralmente oferecem melhores benefícios a longo prazo.

Planos de reembolso baseados em renda

Reembolso Baseado no Rendimento (IBR): O IBR estabelece pagamentos mensais entre 10% e 20% de sua renda discricionária, estendendo o prazo do empréstimo para 20 ou 25 anos. No final deste período, você poderá se qualificar para o perdão do empréstimo estudantil, embora possa dever impostos sobre o valor perdoado.

Pague conforme você ganha revisado (REPAYE): Os pagamentos mensais são fixados em 10% de sua renda discricionária, com período de reembolso de 20 a 25 anos. REPAYE é adequado para indivíduos com saldos de empréstimos elevados e rendimentos modestos. Também pode oferecer bonificações de juros.

Pague conforme ganhar (PAYE): Semelhante ao REPAYE, o PAYE define pagamentos mensais em 10% da sua renda discricionária, com um período de reembolso de 20 anos. Limita os pagamentos ao nível do plano de reembolso padrão.

Reembolso Contingente de Renda (ICR): O pagamento mensal do ICR é o menor valor entre 20% de sua renda discricionária ou o que você pagaria em um 12 anos plano de reembolso fixo. Ele carrega um Período de reembolso de 25 anos e pode ser ideal para quem busca pagamentos um pouco mais baixos e um período de reembolso mais longo.

Reembolso Sensível à Renda (ISR): Este plano tem como alvo os mutuários do Programa Federal de Empréstimo para Educação Familiar (FFEL), apresentando um 10 anos período de reembolso com pagamentos baseados na renda anual. É menos comum e só está disponível se os seus pagamentos excederem 20% da sua renda.

Compreender esses planos de reembolso é crucial para gerenciar com eficácia seus empréstimos estudantis. Lembre-se de que os planos orientados para a renda exigem a recertificação anual da renda, e fazer a escolha certa pode impactar significativamente o seu bem-estar financeiro.

Consultar o seu gestor de crédito e considerar suas circunstâncias individuais é essencial ao selecionar o plano mais adequado.