AUm órgão independente revelará planos para um memorial permanente à Grã-Bretanha Rainha Isabel II em 2026, para marcar o que teria sido o 100º aniversário do falecido monarca, disse o governo no domingo.

O Gabinete do Gabinete disse Robin Janvrinex-secretário particular de Elizabeth, foi nomeado presidente do comitê memorial da Rainha Elizabeth para considerar propostas para um “tributo adequado” à monarca com o reinado mais longo da Grã-Bretanha, após sua morte em setembro de 2022.

A rainha morreu em Balmoral, seu amado castelo escocês, aos 96 anos, após 70 anos no trono.

Janvrin e outros funcionários do comitê considerarão a vida de serviço público de Elizabeth e as causas que ela apoiou, e recomendarão planos para um programa de legado nacional em homenagem à falecida rainha.

“Será um desafio único tentar capturar para as gerações futuras a extraordinária contribuição de Sua falecida Majestade para a nossa vida nacional durante o seu longo reinado”, disse Janvrin, que trabalhou no Palácio de Buckingham em vários cargos de 1987 a 2007.

As recomendações serão apresentadas ao herdeiro de Elizabeth, o rei Carlos III, e ao primeiro-ministro.

Em 1955, Elizabeth inaugurou uma estátua de seu pai, George VI, no The Mall, fora do Palácio de Buckingham.