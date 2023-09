Podcasters de celebridades – Hollywood é todo ouvidos!

Em homenagem ao Dia Internacional do Podcast, esses podcasters famosos – que se conectaram às plataformas e aproveitaram a tendência de falar – merecem uma homenagem! Esses apresentadores de Hollywood não estão apenas acumulando classificações e seguidores, mas também rindo até o banco!

Começando com alguns OG’s… Joe Rogan lançou seu podcast, “The Joe Rogan Experience”, em 2009, Alex Cooper“Call Her Daddy” tem feito grande sucesso como top-pod no Spotify desde 2018, e Joe Budden‘The Joe Budden Podcast’ se tornou um sucesso tão grande que ele se aposentou do rap.

Celebridades que viraram podcasters Dax Shepard dar Bethany Frankel juntaram-se aos seus respectivos pods e encontraram a conveniência de se conectar com espectadores e fãs no conforto de um estúdio próximo… ou até mesmo em suas casas!

Também no pod estão ícones Oprah dar Marta Stewart … então o podcasting DEVE estar onde está!

Você já ouviu essas celebridades derramarem o chá e soltarem alguns microfones, mas mergulhe ainda mais fundo nos tópicos mais quentes de Hollywood e junte-se à conversa com nossos podcasts TMZ…

Acompanhando o conteúdo ousado e exclusivo do TMZ, “The TMZ Podcast” irá informá-lo sobre tudo que envolve as maiores histórias da cultura pop. Bebido Charlie Algodão e companhia enquanto eles contam as últimas histórias sobre as quais todos estão falando!

“TMZ Verified” cobre as histórias mais comentadas da internet. De tendências virais a dramas de influenciadores, VERIFIED é o seu balcão único para todas as tendências. Toda semana, Wyld jovem dar Steph Williams análise das maiores histórias de mídia social, com alguns dos influenciadores mais populares da Internet.

Explore os momentos finais de alguns dos maiores ícones do esporte e do entretenimento com “Últimos Dias”… onde os advogados do TMZ detalham precisamente o que levou à morte de figuras maiores do que a vida, mas de alguma forma ainda maiores na morte.