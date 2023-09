Polícia Civil de São Paulo está em BUSCA DESTES GRUPOS de brasileiros

Os concursos públicos da Polícia Civil de São Paulo são sempre vistos como uma fonte de tranquilidade. Isso porque, no momento em que o candidato se torna concursado, obtém uma maior segurança e estabilidade profissional/financeira.

Podemos dizer que entre os certames mais almejados, estão aqueles relacionados aos órgãos de segurança pública. E para a alegria de muitos, ainda neste ano, serão abertas mais de 3 mil vagas para novos agentes da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Concurso aberto para a Polícia Civil de São Paulo com mais de 3 mil oportunidades

Após um longo período, foi divulgado o edital e as candidaturas já estão em pleno andamento. No total, serão disponibilizadas 3.500 vagas de nível superior para os interessados. Atualmente, as oportunidades na Polícia Civil de São Paulo são direcionadas para profissionais que sejam formados na faculdade em determinados cursos.

A avaliação ocorrerá em dois dias distintos, sendo 26 de novembro e 03 de dezembro, com separação por cargos, os quais serão descritos adiante. Dentre as posições disponíveis, incluem: Investigador, Médico Legista, Escrivão, Delegado e Perito Criminal.

Por essa razão, os exames estão organizados de acordo com os cargos. Investigadores e Escrivães realizarão suas provas objetivas em 26 de novembro. Para as demais funções, o teste acontecerá em 03 de dezembro.

As candidaturas permanecerão abertas até 10 de outubro, às 23h59. Para obter mais informações, é possível acessar o site da Vunesp. O valor da taxa de inscrição é de R$ 113.

Os vencimentos dos profissionais da Polícia Civil podem variar entre R$ 3.807,52 e R$ 12.948,78. Estes representam um dos maiores patamares salariais nas carreiras policiais.

Descrição dos cargos disponíveis



Investigador da Polícia Civil

O agente de investigação da polícia civil é o profissional encarregado de recolher indícios, ouvir depoimentos de testemunhas, buscar vestígios e pistas que possam apontar o autor de uma infração, bem como indivíduos associados a ela. Logo no início das apurações sobre um delito, o investigador assume a responsabilidade.

Médico Legista

O médico legista é um especialista que atua na interface entre o campo jurídico e a área da saúde. Sua responsabilidade envolve a análise de cadáveres e documentos médicos, incluindo registros médicos e testes clínicos, com o objetivo de adquirir evidências. Ressaltando que essas evidências são comumente relevantes para casos criminais.

Escrivão da Polícia Civil

O profissional que desempenha o papel de Escrivão da Polícia Civil tem uma função crucial na formalização e documentação do inquérito policial. É necessário um alto nível de organização, habilidades para lidar com múltiplas tarefas simultaneamente, atenção, boa memória e raciocínio lógico. O Escrivão é responsável por transformar todos os elementos que envolvem a resolução de um crime em documentos essenciais para o inquérito policial. Além disso, é encarregado da custódia de objetos, armas e documentos relacionados ao inquérito.

Delegado

O delegado é um profissional da polícia encarregado de liderar e supervisionar investigações criminais, aplicando a lei em sua jurisdição para garantir a segurança pública e a justiça para todos os cidadãos. Eles têm autoridade para conduzir interrogatórios, coletar evidências, efetuar prisões e apresentar acusações contra suspeitos de crimes. A colaboração estreita com outros agentes da lei, como investigadores, promotores e advogados, é fundamental para assegurar a condução justa e imparcial de todas as etapas da investigação.

Perito Criminal da Polícia Civil

O perito criminal desempenha um papel crucial na investigação de crimes, sendo responsável por uma série de tarefas complexas. Esses profissionais são encarregados de analisar minuciosamente a cena de um crime, identificar, registrar, coletar, interpretar e armazenar vestígios relevantes.

Etapas que ocorrerão no certame

Os concursos para ingressar na Polícia Civil são conhecidos por sua rigidez e por envolverem várias etapas seletivas. É fundamental que os candidatos estejam bem preparados para enfrentar essas etapas com sucesso.

Tais fases incluem a prova objetiva, prova escrita, comprovação de idoneidade, prova oral e avaliação de títulos. É importante observar que a prova objetiva tem uma duração limitada, geralmente quatro horas. Ademais, os candidatos não podem deixar a sala de prova nos primeiros 120 minutos, sob o risco de eliminação do concurso.

As datas das provas variam de acordo com os cargos, sendo que no dia 26 de novembro ocorrerão para os cargos de Escrivão e Investigador. Enquanto isso, no dia 03 de dezembro, serão para os demais cargos. As disciplinas abordadas na prova objetiva também variam conforme o cargo.

Portanto, é crucial iniciar a preparação o quanto antes para obter sucesso no certame, uma vez que o tempo está se esgotando e as inscrições em breve serão encerradas. Uma preparação sólida é fundamental para enfrentar com confiança todas as etapas do processo seletivo da Polícia Civil.