Polícia de Las Vegas implora por informações sobre o atropelamento e fuga fatal do ciclista

O departamento de polícia da cidade pediu a ajuda do público no final de agosto – algumas semanas depois que o chefe de polícia se aposentou Andreas Probst foi atropelado e morto enquanto andava de bicicleta.

Como informamos, os 2 adolescentes estavam rindo no vídeo perturbador enquanto planejava atingir Probst em uma rua de Las Vegas no mês passado… colidindo com ele e fazendo-o voar pelo para-brisa e cair no concreto atrás deles.