Policiais visitam Britney Spears para verificação de bem-estar após vídeo perturbador de faca

Britney SpearsA última manobra de Instagram foi suficiente para chamar a atenção da polícia… que visitou a casa da cantora para ter certeza de que ela estava segura.

Fontes policiais nos disseram que receberam uma ligação na quarta-feira expressando preocupação com Britney com base em sua conduta recente nas redes sociais. Disseram-nos que os deputados também estavam familiarizados com o vídeo da facae por muita cautela, policiais do Departamento do Xerife do Condado de Ventura foram até a casa de Britney.

Disseram-nos que Britney estava em casa e os policiais puderam falar com ela e determinar que ela estava bem… então eles foram embora.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ… várias pessoas chamaram a polícia depois que Britney postou o vídeo da faca, e uma delas é uma pessoa que realmente fez uma verificação do bem-estar dela no passado e ficou alarmada.



25/09/23 Instagram/ @britneyspears

A situação não é tão surpreendente dada a preocupação expressada pela segurança de Britney esta semana, depois que ela postou um vídeo dela mesma dançando com duas facas. Spears afirmou que as facas eram falsas, mas certamente pareciam reais quando ela as bateu.

Em outro vídeo, postado cerca de uma hora depois de Britney mostrar suas habilidades com a faca, ela parecia ter um corte na perna dela e tinha uma bandagem enrolada no braço.

Embora ela não tenha dito especificamente como sofreu os novos ferimentos, muitos acreditam que foram causados ​​pelas facas… o que pode ter levado aos pedidos de cheque da previdência.

Foi no início deste ano, quando policiais realizaram uma verificação de bem-estar na casa de Britney depois que os fãs ficaram preocupados com sua segurança quando sua conta no Instagram desapareceu. Britney estava bem, mais tarde reativando sua conta e dizendo aos fãs que apreciava a preocupação deles, mas ainda estava irritada com a chegada da polícia em sua casa.